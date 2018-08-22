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Петросяна ждет беда после развода

Евгений Петросян. Кадр youtube.com
Знаменитая целительница просила юмориста не расставаться с женой

Джуна жила по соседству с Евгением Вагановичем. И ему, как и всем остальным, давала ценные советы. В частности, когда артист бывал у нее в 1990-е гг., она предупреждала, что его расставание с супругой отразится на творчестве. Об этом рассказал друг целительницы Валерий Камшилов.

"Петросяну она говорила: не разводись, иначе будут энергетические потери, и это может сказаться на трудоспособности", – сообщил он сайту "Комсомольская правда".

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Видимо, запомнив совет Джуны, Петросян долго не разводился. И не известно, чем кончится нынешнее его решение, отметил Камшилов.

Между тем знаменитый юморист, так же как многие артисты, человек суеверный. Евгений Ваганович верит в сверхъестественные силы, заявил юморист Николай Бандурин.  

"Было время, носил на себе специальные заговоренные пластины – матрицы. Пытался таким образом нейтрализовать негативное влияние. И нам эти пластины дарил", – добавил артист.

Прежде чем выйти на сцену, Евгений Ваганович, по словам коллег, закреплял их за ушами – для защиты от возможного плохого воздействия, или, проще говоря, от сглаза, зрителей. И такие же пластинки клеил на мобильный телефон – чтобы погасить вредное излучение.

Наверное, выступать с матрицами юморист решился потому, что выход на сцену – это, как признался другой артист Михаил Церишенко, стресс. К тому же "в зрительском зале сидят разные люди, и недоброжелательно настроенные тоже".

О разводе звездных супругов стало известно 3 августа. Позже по этому делу уже прошло два слушания в суде.

Евгений Петросян и Елена Степаненко делят имущество, нажитое за 30 с лишним лет брака. А это немало: несколько квартир и прочее добро, по неофициальным подсчетам, тянет на 1,5 млрд рублей. И супруга знаменитого юмориста хочет получить много. 

Фоторепортаж
Раскрылись подробности раздела имущества Петросяна и Степаненко
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Евгений Петросян. Фото: GLOBAL LOOK press Евгений Петросян. Фото: GLOBAL LOOK press Елена Степаненко. Фото: GLOBAL LOOK press/Maxim Burlak
Полина ДОРОЖКИНА
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