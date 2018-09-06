Артистка "умотала на гастроли", а квартиру, где хранятся все ценные вещи, заперла

Замки Елена Григорьевна поменяла, поэтому Евгений Ваганович попасть на собственную жилплощадь не может. А взломать дверь он отказался, сообщил перед началом судебного заседания адвокат юмориста Сергей Жорин.

"Степаненко никого не допускает в квартиру, где она живет. Несмотря на то что квартира находится в собственности Петросяна, доступа туда у нас нет. Я уговариваю Евгения Вагановича вскрыть квартиру, но он человек порядочный и надеется, что Елена Григорьевна рано или поздно добровольно согласиться пустить нас в квартиру", – заявил юрист "МК".

Сегодня в Хамовническом суде Москвы проходило заседание по делу о разводе Петросяна и Степаненко. Рассматривались иски обоих артистов. Заседание шло в закрытом режиме.

Самих супругов там не было. Процесс закрыли по просьбе адвоката Елены Забраловой, которая представляет интересы артистки. Рассмотрение дела будет продолжено через неделю, 13 августа. Также заседание отложили, приняв встречный иск Петросяна, пояснили в суде.

По некоторым данным, стоимость имущества, подлежащего разделу, составляет 1,5 млрд рублей. При этом Елена Григорьевна требует у Евгения Вагановича 80%.



В присутствии Евгения Вагановича, по словам Жорина, не было необходимости. А у Елены Григорьевны "продолжается летний чес" – она "умотала на гастроли", прокомментировал адвокат.

Тем временем о происходящем высказалась адвокат Степаненко. Они "очень долго молчали, терпели тот поток лжи, который шел на Елену Григорьевну", сказала Елена Забралова.

При этом сама артистка, отметила юрист, "сохраняла деловую репутацию мужа, не порочила его как человека, не сказала вообще ни одного плохого слова". И "ей очень больно сейчас, очень больно осознавать, что Евгений Ваганович позволяет себе жену... вот так вот дискредитировать в обществе".

Также защитница опровергла ранее поступившую информацию о том, что Степаненко собирается претендовать на 80% от заявленного к разделу имущества. Такой цифры нет ни в одной судебном документе, и супруга юмориста с самого начала говорила о менее чем 50%, уточнила она.

Не обошла вниманием Елена Забралова и причину развода артистов. В то время как ее оппонент в суде – Сергей Жорин – напрочь отвергает близкие отношения Евгения Петросяна с его помощницей Татьяной Брухуновой, адвокат Елены Степаненко косвенно дала понять, что тут не все чисто.

Поэтому, заключила представитель артистки, той и пришлось подать иск в суд, и мирового соглашения не будет, так как, случись оно, юморист вполне может оставить супругу ни с чем. А на все заявленное имущество наложен арест, его передали Степаненко на ответственное хранение, ведь все оно находится в квартире, где она живет и откуда Петросян в прошлом году переехал по собственному желанию.

В свою очередь, адвокат Сергей Жорин после заседания заявил, что Елена Степаненко пытается затянуть бракоразводный процесс с Евгением Петросяном, чтобы помешать его новому браку. "Она этому препятствует и пытается во что бы то ни стало предотвратить", – добавил Жорин, цитирует РИА "Новости".