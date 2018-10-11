Кто поставил синяк Шнурову

В интернет попала любопытная история о лидере группы "Ленинград"

Поклонники только гадают, как относиться к новой пассии Сергея, а по Сети уже вовсю ползет сенсационная новость. Ее опубликовал сетевой паблик "Только никому", а затем подхватили другие СМИ.

Из сообщений стало известно, откуда у Шнурова появился синяк под глазом. Пишут, что именно Олечка Абрамова "Шнурову фонарь поставила", цитирует сайт "Комсомольская правда".

А рассказал об этом якобы сосед. По его словам, "вся парадная слышала, как орала на него, вещи метала. Повсюду бабки разбросаны, шмотки, осколки, крови даже чуток. У него фингал, голова рассечена".

При этом сама красотка "целая вроде как". Вот так, "немного домашнего насилия".

Если окажется, что Ольга на самом деле дала в глаз Сергею, ей нечего опасаться. По закону она не подсудна, ведь теперь в России побои уже не считаются криминалом.

Но все же интересно, из-за чего произошла столь горячая разборка. Французы в подобных случаях говорят "cherche une femme" (ищите женщину). Может, и Сергей сходил налево, а Ольга наказала его, как знать.

Сергей Шнуров и Ольга Абрамова впервые официально вышли в свет на премии GQ "Человек года". Они мило ворковали и обменивались нежностями.

А накануне в восстановленном Instagram Шнуров опубликовал новое фото. На снимке у него на лице красуется дивный синяк...

