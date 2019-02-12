"Две бестии": Гузеева снялась с подружкой

Ведущая "Давай поженимся" назвала своего адвоката

Лариса Гузеева часто выкладывает в соцсети снимки, на которых показана с дорогими ей людьми. Одно такое архивное фото артистка поместила на своей странице несколько часов назад.

"Моя подруга Иечка Нинидзе, роднее родной – ничего объяснять не надо, всегда на моей стороне, чтобы я не натворила, всегда мой адвокат, ни разу не поссорились, никогда не обидели друг друга",

– представила звезда женщину рядом. И поинтересовалась: "А у вас есть такой друг?"

Фанаты живо откликнулись на ее обращение. Одни ответили на ее вопрос, рассказав о своих друзьях или посетовав, что таковых нет.

"Конечно, есть! Как можно прожить без таких друзей! Они наша поддержка и опора! Настоящие друзья, они ТАКИЕ!", "Слава богу, есть!", "Да, Лариса, есть, и это такое счастье! Жаль людей, кто этого не испытал в жизни!", "К сожалению, нет", "Наверное, надо заслужить такого друга! Или мне даются никудышные, чтобы я их любви учила", "Только мама. У меня вообще, как жизнь показала, нет друзей", "Обожглась я в молодости о женскую дружбу, с тех пор никого к себе "в личку" не допускаю... Хотя иногда очень хочется кому-нибудь выговориться! Но..." – написали такие.

Другие порадовались за артистку: "Вам повезло, Лариса", "Это прекрасно – иметь такую подругу. Это редкость!", "Какое счастье, когда есть такие подруги... но в этом и Ваша заслуга, Лариса", "Это счастье! Это мудрость! Это работа души!", "Вы сошлись энергетически, вам просто повезло", "Потрясающее! Это здорово – иметь такую подругу!"

Некоторые восхитились Ларисой и ее подругой, отметив, что они озорные. "Две бестии вы... мне кажется". "Бравые бабенки", "Красавицы", "Две прелести!", "Вы даже похожи!", "Такой друг выше всех даже родственников...", "Подруга – адвокат, сказано емко, в точку! Таких днем с огнем не сядешь!", "Это очень круто", "Вы лучшие!"

На вопрос одной из поклонниц, как часто она видится с подружкой, Гузеева ответила: "Живем рядом, общаемся чаще, чем с родней".

Между тем снимок взят из архива. И женщина, которой Лариса посвятила такие трогательные слова, – тоже актриса. Ия Нинидзе сыграла одну из главных ролей в популярном советском музыкальном фильме "Небесные ласточки".

Телезвезда нередко выкладывает такое в соцсети. Не так давно она опубликовала кадр, на котором также изображена в компании подруги. Тогда это была известная актриса и режиссер Вера Глаголева. Однако позже ведущая программы "Давай поженимся" убрала снимок со своей страницы...