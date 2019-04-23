"Задорнов чуть-чуть не угадал": Сердючку прочат в министры

Эпатажной проводнице уготовили важное кресло

После того как стало ясно, что новым президентом Украины станет юморист Владимир Зеленский, в Сети появились мемы на тему назначения актеров-комиков на государственные должности в правительстве Незалежной. Не последнее место, по мнению пользователей, займет и Верка Сердючка.

Знаменитая проводница станет министром транспорта, пишет телеграмм-канал "На связи Севастополь". Это широко обсуждается в Twitter.

"Когда-то Задорнов пошутил, что на Украине выберут Верку Сердючку, чуть-чуть не угадал",

- заявила не кто иная, как Надежда Савченко. Остальные, отметив, что проводница может и выше подняться, добавили:

"Вот и Сердючка при делах", "С таким балаганом Сердючка надежд не теряет!", "Могли выбрать, но Сердючка в кандидаты не пошел", "Если нам скажут: ваш поезд ушел, мы ответим просто: мы подождем другой... Да, Сердючка министр транспорта – самое то", "Уже начала свою предвыборную компанию? Ну а что? Гулять, так гулять!".

Какие шутки ? Вот и Сердючка при делах ))). pic.twitter.com/hXEuhmyL4O — Лариса Швыдун (@medich4141) 23 апреля 2019 г.

Ранее в популярном на Украине проекте "Слуга народа" Зеленский сыграл учителя истории Василия Петровича Голобородько, который становится президентом Украины. Этот образ так полюбился публике, что шоумен стал быстро набирать очки и обходить в рейтинге известных политиков.

Тогда, однако, эпатажной проводнице сулили более высокую должность: "В избирательном бюллетене может оказаться еще один юморист – Андрей Данилко, которого все знают, как Верку Сердючку... Зеленский – президент, а Верка Сердючка – премьер. Это бомба".

В восккресенье 21 апреля на Украине состоялся второй тур президентских выборов. С огромным отрывом победил комик Владимир Зеленский.

И в то время, когда, начавшись ранее, Незалежную охватила волна отставок глав областных администраций, а штаб нового главы соседнего государства вовсю строит планы, как знать, кто придет и на их места, и в правительство. А вдруг действительно знаменитая проводница, ведь дыма без огня, как известно, не бывает...