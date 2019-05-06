"Голышом в рай": Глюкоза в бикини расставила ноги

Пикантный вид артистки привлек внимание фанатов

Наталья Чистякова-Ионова, известная под сценическим псевдонимом Глюкоза, напомнила подписчикам в Instagram о своей фигуре. Она выложила фото, которое не все в соцсети оценили по достоинству.

В кадре певица, стоя в серебристом купальнике и шляпе, выставила одну ногу в сторону. "Солнце в зените", – сообщила звезда под снимком.

По мнению подписчиков, она выглядит чересчур откровенно. Многие с негодованием отметили, что не увидели в этом ничего красивого и осудили артистку за наряд и позу:

"Ну все, понеслась! Голышом в рай!", "Как чехол, на гладильной доске", "Дурацкое фото! Неужели нечего больше показать, кроме пошлости", "Когда мужьям не нужны эти все барышни, то начинают оголяться как ...", "Если ноги не раздвинула, значит, не самодостаточная... логика железная", "Не лучшее Ваше фото", "Какой пример она подает детям. Ужас!", "Тогда уж "какволочкова" надо было...", "Все меньше и меньше одежд, срамота...", "Неприятно!", "Просто жесть...", "Скатилась баба совсем... да уж...", "Стыдновато как-то, нет загадки".

Фанаты же, напротив хвалили Наталью. Им понравилось, как выглядит певица.

"Боже мой, какая красота", "Какая же Вы крутая и классная", "Всегда на высоте, красотка среди красоток", "Очень даже хорошенькая", "Купальник отлично сидит",

– восхищались почитатели. Особенно старались мужчины, по поскупившиеся на лестные комплименты:

"С ума сойти...не перестаю восхищаться", "Сколько внутренне не самодостаточных телочек. Глю, ты нереальная красотка", "Огонь!".

Волна осуждения и критических замечаний не остановила тех, кто поддержал звезду. Как видно, самые преданные готовы хвалить фигуру любимицы всегда, им не жаль для нее добрых слов, в каком бы виде она не показалась.

Ранее другое жаркое фото Глюкозы вызвало похожую реакцию. Одни восхищались, другие ругали. До этого певица блеснула голым телом из прозрачного белья, на что также бурно откликнулись поклонники.