Глюкоза сверкнула телом из прозрачного белья

Вид артистки сильно завел поклонников

Наталья Чистякова Ионова (Глюкоза) часто поражает воображение фанатов. Не стал исключением и новый снимок, выложенный на ее странице в Instagram. На просторах соцсети разгорелись страсти.

В кадре звезда эстрады показана в боди, сквозь которое просвечивают пикатные детали ее интимных мест. Провокационный образ блондинки дополняют распущенные волосы и прямой взгляд оттененных черной подводкой глаз.

"Скучали?"

– шаловливо поинтересовалась артистка под фото.

У подписчиков и ее изображение на снимке, и вопрос под ним вызвали бурную реакцию. Мужчины возбудились и сразу поделились впечатлениями:

"Вот беспредельщица, "Томная киса скучает по водочке", "Very hot (Очень горячо)", "Ух ты, класс!",, "Ммм, шарман", "Бомбочка!" ,"Такие фотографии улучшают настроение, и день становится позитивным".

Преданные фанаты, как обычно, осыпали певицу комплиментами.

"Глюкоза, как всегда, супер! Эталон нежности и красоты!", "Лучшая!", "Глазищи...", "Очень красивая", "Богиня", "Как всегда, огонь",

– восхищались они. Некоторые ответили не вопрос звезды, хотя одни положительно, другие – не совсем:

"Очень! Моя красМоточка","Не так уж сильно!..".

Между тем Наталья нередко удивляет фолловеров публикациями. Она может показаться на фото с оголенным животом в согнутом виде, подразнить, спрятавшись в пене абсолютно обнаженной и не стесняется выходить к публике без белья...