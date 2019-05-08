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"Красавец": Волочкова влезла на друга

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Балерина призналась в давней слабости

Анастасия Волочкова выложила в Instagram новое видео. В нем она показалась с тем, к кому испытывает особые чувства. Фанаты оценили бы ролик по достоинству, но вот беда: королева шпагата снова закрыла комментарии.

Под записью артистка ограничилась всего парой слов.

"Добрый друг",

– лаконично сообщила она. Зато на видео балерина была очень многословна.

Не сдержав эмоций,  блондинка попросила:

"Посмотрите, какой красивый конь, вообще красавец".

Рядом с нею чинно цокал копытами вороной ее подруги.

"Вот решила на нем прокатиться... Просто я очень люблю красивых лошадей, а этот – один из самых... Такой замечательный",

– продолжала тем временем Волочкова, ведя животное за узду. Добавив, какой он "правда хороший", заявила, что они "уже разговаривают", и предложила коню пойти "на открытом воздухе, на плацу, покататься".

После этого королева шпагата забралась вороному на спину, что, судя по выражению лица звезды, доставило ей немалое удовольствие. 

Чуть позже артистка зачем-то снова опубликовала скорбный пост о трагедии с самолетом в Шереметьево. А в сторис поместила предпраздничное фото. 

Фото: instagram.com/stories/volochkova_art/

Ранее балерина не раз показывала свое отношение к лошадям. Не так давно она даже на свидание пошла в конюшню. Хотя из животных любит Анастасия не только коней, по всему видно ее пылкое отношение к домашнему питомцу.

Фоторепортаж
Волочкова не стесняется ничего
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Полина ДОРОЖКИНА
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