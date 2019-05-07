Волочкова впечатлила своей киской

Балерина похвалилась любимчиком

Анастасия Волочкова выложила в Instagram новое видео. На нем она в очередной раз показала домашнего питомца – кота Лакки. Мяука, сидя на ковре в гостиной, лениво жмурился и вертел головой, то глядя в камеру, то отворачиваясь, будто устал. Поклонники и критики могли бы откликнуться на пост, но их лишили возможности комментировать увиденное.

"Доброе утро и хорошего дня вам всем от нас с Лакки и любимым",

– обратилась к фанатам артистка.

До ролика Анастасия опубликовала в соцсети фото "с Леночкой Галицыной" и под ним сообщила, что они обсуждают идею клипа на ее новую песню. Затем блондинка предложила фанатам "жечь", но не на ее страничке, добавив:

"Мы с любимым отдыхаем от хейтеров!..Это ему скажите спасибо за это!.. Только, слава богу, не знаете кому".

Тем самым балерина снова упомянула нового возлюбленного. Причем осталась верна себе – его имя не раскрыла. Однако сколько бы ни было у нее избранников, серьезные отношения она построит только с достойным. И тогда ей уже не будет дела ни до чего.

Друзей-мужчин у Анастасии хватает. И в перерывах между творчеством она предается обычным человеческим радостям – проводит время в уютной домашней обстановке, иногда даже на руках эпатажного Никиты Джигурды, зацелованная им.

Одного из любимых обитателей своего роскошного особняка артистка показывает в соцсети не впервые. Ранее Волочкова разместила фото, на котором позировала, одной рукой нежно обнимая за плечи милого друга, а другой – теребя котика, видно, совсем разомлевшего от ласки. И тогда она не дала подписчикам права голоса.

До этого "королева шпагата" дала понять, что проводит вечера с любимым котом, которого нежно тискает на руках. Перед тем сфотографировала Лакки с плюшевой обезьяной, чем немало удивила поклонников. Они давно стали называть питомца "киской", ведь испытывают к нему искреннюю симпатию.