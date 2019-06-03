"Пластика на все тело": изменившуюся Сабитову не узнать

Телеведущая ведет активную борьбу со старостью

Роза Сябитова изо всех сил старается оставаться красивой и молодой. Ограничивает себя в еде, занимается с Еленой Малышевой и обращается за советами к известному телеведущему. Видимо, процесс изменений идет не так, как хотелось бы телезвезде, поэтому она решила заменить себя молодым двойником.

Вместе Сябитовой в эфире "Давай поженимся" должна появится ее дочка, загримированная под звезду. Коллеги по съемкам были удивлены видом изменившейся свахи.

"Василиса, я изменилась? Пластика всего тела и фикус кушаешь и все, 30 лет слетело",

– рассказывает двойник телеведущей.

Действительно ли дочка Сябитовой снялась в передаче, пока не ясно, в ролике видно, что она пытается сбежать со съемки.

Если внешности главной свахи страны еще можно копировать, то сыграть ее характер будет сложно. Своими выходками Сябитова не раз шокировала Гузееву. Например, на один из эфиров она принесла в студию банан и просила невесту продемонстрировать свои уникальные способности.

Гузеева от яркой коллеги не отстает – в одном из выпусков она начинает орать так, что пользователи сравнили ее с Андреем Малаховым.