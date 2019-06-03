Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Пластика на все тело": изменившуюся Сабитову не узнать

Роза Сябитова. Фото: instagram.com/syabitova_roza
Телеведущая ведет активную борьбу со старостью

Роза Сябитова изо всех сил старается оставаться красивой и молодой. Ограничивает себя в еде, занимается с Еленой Малышевой и обращается за советами к известному телеведущему. Видимо, процесс изменений идет не так, как хотелось бы телезвезде, поэтому она решила заменить себя молодым двойником.

Вместе Сябитовой в эфире "Давай поженимся" должна появится ее дочка, загримированная под звезду. Коллеги по съемкам были удивлены видом изменившейся свахи.

"Василиса, я изменилась? Пластика всего тела и фикус кушаешь и все, 30 лет слетело",

рассказывает двойник телеведущей.

Кадр youtube.com

Действительно ли дочка Сябитовой снялась в передаче, пока не ясно, в ролике видно, что она пытается сбежать со съемки.

Если внешности главной свахи страны еще можно копировать, то сыграть ее характер будет сложно. Своими выходками Сябитова не раз шокировала Гузееву. Например, на один из эфиров она принесла в студию банан и просила невесту продемонстрировать свои уникальные способности. 

Гузеева от яркой коллеги не отстает – в одном из выпусков она начинает орать так, что пользователи сравнили ее с Андреем Малаховым. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Наступит пекло: москвичей предупредили об аномальной жаре

Осадков в течение всей недели ждать не стоит

Раскрыты новые подробности отравления Скрипалей

Виктория Скрипаль пообещала опубликовать эксклюзивные семейные фотографии и издать книгу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей