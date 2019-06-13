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Запухшая Орбакайте напугала поклонников

Кристина Орбакайте. Фото: www.globallookpress.com
Артистку заподозрили в чрезмерном увлечении пластикой

Кристина Орбакайте, как и другие звезды, поздравила всех с Днем России, выложив в Instagram свежее фото. Однако поклонников взволновало то, как выглядит певица. Некоторые были потрясены, решив, что звезде стало плохо или она чересчур устала.

В кадре старшая дочь Примадонны, завернутая в российский флаг, позирует с мужчиной. Его галстук при этом лежит у нее на груди. 

"Это наш праздник! Это наш триколор! С днем рождения, Ижевск! С Днем России!", – написала артистка под снимком.  

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Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

Только не всех пользователей соцсети тронули ее слова. Некоторых напугала внешность Орбакайте. Они тут же поделились неприятными впечатлениями:

"Вот это перекоребило. Даже глаза не на том месте... Очередной силиконовый монстр", "О, боже, Кристиночка, чего это Вас так перекосило-то...Не переусердствуте с укольчиками-то. Вообще лицо отвалится".

Наверное, после очередных косметических процедур что-то пошло не так, и артистка стала неузнаваемой, предположили фанаты. Щеки "поплыли", нос почти исчез, а лицо опухло и перекосило, отметили они. И добавили, что со временем Кристина Орбакайте стала еще больше напоминать знаменитую мать – Аллу Пугачеву.

Мнения остальных разделились. Одни были недовольны отношением певицы к флагу. "С триколором так нельзя", "Еше бы трусы пристроила", "Флаг и герб – неприкосновенны. Иначе следующий этап – трусы с американским звездно-полосатым", – возмутились такие.

Другие не знали, что и думать: "Ну что это?", "Странно", "Крис ну как бы да, но без фона". И только самые преданные восхищались, как прежде.

"Платье из штор и мужского галстука – это по-нашему!..", "Неповторимая", "Оригинальность, как всегда, на высоте!", "Обожаю! Вы хорошо выглядите, класс!!!", "Неповторимая!", "Кристина, молодец!!!", "Креативненько...", "Кристина прикольно сообразила", "Красавица", "Наша девка", "Вы классная", "Ты лучшая",  "Очаровательная", "Здорово получилось!", "Флагом обернула себя и Америку", – похвалили они любимицу.

Старшая наследница Примадонны и раньше удивляла публику. То сексапильно станцевала с сыном, что не всем пришлось по вкусу. То перепела звездную родительницу, то показала изувеченное лицо.

Полина ДОРОЖКИНА
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