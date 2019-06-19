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Киркоров рассказал о жутких мгновениях жизни

Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com
Артист раскрыл детали ЧП с самолетом

Филипп Киркоров опубликовал свежее видео. В ролике, снятом поп-королем из иллюминатора, показана жесткая посадка самолета, на котором он с детьми возвращался из Варны в Москву. Кадры впечатлили фанатов звезды.

На записи слышен грохот удара лайнера о землю. Пасажиры испуганно кричат, кто-то даже звонко взвизгнул.

"Эти 30 секунд своей жизни я не забуду никогда!" – сообщил певец под видео. И, выразив благодарность "пилотам рейса S7 922... авиакомпании S7 за профессионализм и слаженность действий", выдохнул:

"Обошлось. На сей раз. Живем дальше!"

Поклонники тут же поддержали кумира и поделились чувствами: 

"Вчера вечером узнали, до сих пор в дрожь бросает. Какой ужас! Слава богу, все обошлось!", "Храни Вас Бог!.. очень за Вас переживали!", "Мы все испугались очень за Вас", "Аж сердце замерло", "Пусть ангел-хранитель Вас и дальше оберегает и защищает!".

Накануне Киркоров 18 июня летел из Болгарии с дочкой и сыном. При посадке в Домодедове самолет коснулся взлетно-посадочной полосы, снова поднялся и сел только после второго круга. К счастью, никто не пострадал, но в салоне успели распереживаться.

Вчера артист уже раскрывал некоторые подробности происшествия, отмечает URA.RU. Он дажен сравнил опасный полет с аттракционом "Американские горки". И заявил, чтоне будет требовать компенсации с авиакомпании, так как каждый, кто садится в самолет, должен быть готов "к любой внештатной ситуации".

Фоторепортаж
Киркоров встряхнул поп-тусовку
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Полина ДОРОЖКИНА
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