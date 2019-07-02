"Ночка обещает быть жаркой": Семенович потрогала интимное место

Экс-солистка "Блестящих" тряхнула прелестями и загуляла в Греции

Анна Семенович отдыхает на острове Миконосе. При этом владелица пышных форм не отказывает себе в удовольствиях – она наслаждается теплой погодой, вкусными яствами и, не забывая поддерживать форму, весело проводит время, о чем рассказала поклонникам.

"Девочки, ночка обещает быть жаркой. Мы собираемся на вечеринку...",

– сообщила певица в сторис.

Затем она уже там, где пройдет гулянка, жеманно добавила:

"Ну мы к вечеру готовы. Новое платье на мне. Купила сегодня очень красивое... из льна, с луком, нарядилась"

Показывая длинное платье, артистка подержалась за интимное место.

Затем Анна отметила, что "готова тусить". И заявила: "У нас практически выходные дни. Ничего, что понедельник во всем мире, но на Миконосе... все время тусовка".

Перед зажигательной вечеринкой звезда не только наряжалась и наводила красоту. Она также посетила спортзал и, потряхивая выдающимися прелестями, прошлась по беговой дорожке. А также призналась, что греческий салат – ее "любовь здесь".

Ранее Семенович не раз блистала грудью. На днях засветила ее на фото из бассейна, что не всем фанатам пришлось по душе.