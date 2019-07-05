"Вся враскорячку": Водонаеву подняли на смех за "утиную" позу

Странные позы звезды "Дома-2" не понравились многим

Алена Водонаева показалась у океана с распущенными волосами в белом костюме. Пока сын резвился в набегающих волнах, босая телеведущая стояла, повернувшись боком, согнув одну ногу в колене и оттопыривая ягодицы, а потом несколько раз заходила в воду, продолжая манерно изгибаться, и так же выходила оттуда. Это вызвало разную реакцию у подписчиков ее страницы в Instagram, многие обругали брюнетку за позы "враскорячку" .

"Прекрасный и любимый, опасный и привлекательный океан... Богдан традиционно по уши в воде и промок до нитки. Да и я тоже ничем не лучше. Новый костюм... обновила в большой воде... Счастье быть здесь",

– поделилась впечатлениями звезда "Дома-2" под видео в соцсети.



На ролик отреагировали сразу, но мнения разделились. Строгие критики возмущались поведением Алены( орфография и пунктуация авторов тут и дальше сохранены):

"Как обычно, с вечным сколиозом Водонаева. Вся враскорячку, даже на отдыхе с ребёнком не устаёт извиваться", "Как уточка с оттопыреной попкой ходит Аленка. А когда не снимают походка меняется?", "Зачем такие нелепые, постановочные позы?Расслабьтесь, это же океан", Очень всё красиво но такое ощущению что на ребенка вообще 0 эмоций. Он тебе мама мама а ты позируешь..", "Я так понимаю это сын Алёны.А ,как будто чужие люди.Странное поведение мамы...", "Да хватит выставлять эту задницу , лучше с ребёнком побегай и будь настоящей 👎", "Ты такая вся не естественная. Только играешь на камеру. Будь попроще".

Фанаты, напротив, хвалили звезду. "Алена мне так нравится что ты сыном на одной волне это круто так держать👍🏼🔥💪❤️", "Просто с ума сойти! Алёна, спасибо за такое прекрасное видео 💖 Его величество Океан 😍", "Потрясающе", – восхитились они.

Алена Водонаева часто выкладывает на своей странице в Instagram пикантные кадры, на которые бурно реагируют подписчики. Не так давно она снялась без лифчика на улице, до этого разделась на камеру.

Девушка стала известна после участия в телешоу "Дом-2". Она запомнилась зрителям эффектной внешностью и сильным характером. Теперь за жизнью брюнетки в соцсетях следят больше двух миллионов человек – одни восхищаются ею, другие разносят в пух и прах.