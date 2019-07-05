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"Вся враскорячку": Водонаеву подняли на смех за "утиную" позу

Алена Водонаева. Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
Странные позы звезды "Дома-2" не понравились многим

Алена Водонаева показалась у океана с распущенными волосами в белом костюме. Пока сын резвился в набегающих волнах, босая телеведущая стояла, повернувшись боком, согнув одну ногу в колене и оттопыривая ягодицы, а потом несколько раз заходила в воду, продолжая манерно изгибаться, и так же выходила оттуда. Это вызвало разную реакцию у подписчиков ее страницы в Instagram, многие обругали брюнетку за позы "враскорячку" .

"Прекрасный и любимый, опасный и привлекательный океан... Богдан традиционно по уши в воде и промок до нитки. Да и я тоже ничем не лучше. Новый костюм... обновила в большой воде... Счастье быть здесь",

– поделилась впечатлениями звезда "Дома-2" под видео в соцсети.

На ролик отреагировали сразу, но мнения разделились. Строгие критики возмущались поведением Алены( орфография и пунктуация авторов тут и дальше сохранены): 

"Как обычно, с вечным сколиозом Водонаева. Вся враскорячку, даже на отдыхе с ребёнком не устаёт извиваться", "Как уточка с оттопыреной попкой ходит Аленка. А когда не снимают походка меняется?", "Зачем такие нелепые, постановочные позы?Расслабьтесь, это же океан", Очень всё красиво но такое ощущению что на ребенка вообще 0 эмоций. Он тебе мама мама а ты позируешь..", "Я так понимаю это сын Алёны.А ,как будто чужие люди.Странное поведение мамы...", "Да хватит выставлять эту задницу , лучше с ребёнком побегай и будь настоящей 👎", "Ты такая вся не естественная. Только играешь на камеру. Будь попроще".

Фанаты, напротив, хвалили звезду. "Алена мне так нравится что ты сыном на одной волне это круто так держать👍🏼🔥💪❤️", "Просто с ума сойти! Алёна, спасибо за такое прекрасное видео 💖 Его величество Океан 😍", "Потрясающе", – восхитились они.

Алена Водонаева часто выкладывает на своей странице в Instagram пикантные кадры, на которые бурно реагируют подписчики. Не так давно она снялась без лифчика на улице, до этого разделась на камеру.

Девушка стала известна после участия в телешоу "Дом-2". Она запомнилась зрителям эффектной внешностью и сильным характером.  Теперь за жизнью брюнетки в соцсетях следят больше двух миллионов человек – одни восхищаются ею, другие разносят в пух и прах.

Фоторепортаж
Жара: самые горячие звезды "Дома-2"
Виктория Романец. Фото: instagram.com/_viktoriya_14/ Марта Соболевская. Фото: instagram.com/martasobol Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86
Александра Скородумова. Фото: vk.com/id84305924 Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой Анастасия Ковалёва. Фото: instagram.com/kovaleva_new Нелли Ермолаева. Фото: instagram.com/ermolaevanelly +4
Полина ДОРОЖКИНА
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