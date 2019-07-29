Прикрылась шляпой: внучка Ротару пошалила в поле

Девушка снялась в откровенной фотосессии на природе

Соня Евдокименко прогулялась с близким другом по полю. Там она не только любовалась окружающими красотами, но и позировала перед камерой. Пикантные кадры внучка Софии Ротару разместила в сторис.

В одном из них девушка закрыла оголенные прелести широкополой шляпой.

На другом расслабленно лежит среди колосьев в слегка приткрывающем обнаженное тело пиджаке.

На видео она позировала не только одна, но и со своим молодым человеком. В совместном кадре влюбленные нежно улыбаются.

На странице в Instagram Соня опубликовала фото, на котором позировала в легком сарафане на тонких бретелях. Она стоит, подбоченившись, вполоборота и придерживает шляпу. "Вернемся к этому. Съемка на природе приносит мне столько радости", – поделилась наследница артистки чувствами.

От вида Внучки Ротару фанаты буквально потеряли головы, а некоторые лишились дара речи. Они восхищались и страдали одновременно:

"Красивая девушка", "Просто топ", "Королева!!!", "Шикарная", "И ты приносишь так много радости", "Ты потрясающаая", "Супер", "Софи, как всегда красотка", "Просто нет слов", "Девушка, Вы счастливы? Только честно... Господи, на что я надеюсь".

Соне адресовали комлименты много раз. Ранее настоящий фурор произвел в Сети кадр с ее отдыха в Италии. До этого многих покорил жизнерадостный снимок девушки с ягодками. Часто Евдокименко показывается и в провокационном виде – пройдется в дерзком мини, похвастается фигурой в бикини и засветит прелести в лифте.

Недавно было раскрыто имя близкого друга любимой внучки Софии Ротару. Соня Евдокименко встречается с французским бизнесменом Марко Дюменилем, сообразили поклонники девушки, увидев несколько совместных фото девушки и молодого человека.