Итальянские каникулы: внучка Ротару произвела фурор на отдыхе

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Соня Евдокименко любит путешествовать и уже побывала в разных странах. Это видно по снимкам, которые она выкладывает в Instagram. На новом фото в легком сарафане на бретельках девушка позирует на фоне неба и гор, сидя в кресле. Снимок не оставил равнодушных и произвел настоящий фурор.
Внучка известной певицы ничего не написала под кадром. Наверное, подумала, что слова не нужны, все понятно и так.
Зато поклонники, которых восхитила внешность Сони, не поскупились на комплименты и щедро осыпали ими привлекательную девушку:
"Красавица!", "Волшебная", "Удалась девочка! Красавица-раскрасавица!", "Сияющая девушка", "Вы само совершенство".
В городке Форте-деи-Марми, где находилась Евдокименко, любит отдыхать семья известного певца Александра Малинина. Народный артист России проводил там время с близкими в середине июня.
Соня, похоже, была в Италии без родных. Даже знаменитую бабушку она не взяла в спутницы.
Одно из более ранних фото девушки понравилось не всем. Некоторые даже решили, что внучка Софии Ротару "дурнеет". Однако чаще ее хвалят, восхищаясь и точеной фигурой, и всеми прелестями сразу.
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