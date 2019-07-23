Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Итальянские каникулы: внучка Ротару произвела фурор на отдыхе

Соня Евдокименко. Фото: instagram.com/iamsofiaeve
Девушка улетела в живописное местечко

Соня Евдокименко любит путешествовать и уже побывала в разных странах. Это видно по снимкам, которые она выкладывает в Instagram. На новом фото в легком сарафане на бретельках девушка позирует на фоне неба и гор, сидя в кресле. Снимок не оставил равнодушных и произвел настоящий фурор.

Внучка известной певицы ничего не написала под кадром. Наверное, подумала, что слова не нужны, все понятно и так.

Зато поклонники, которых восхитила внешность Сони, не поскупились на комплименты и щедро осыпали ими привлекательную девушку:

"Красавица!", "Волшебная", "Удалась девочка! Красавица-раскрасавица!", "Сияющая девушка", "Вы само совершенство".   

В городке Форте-деи-Марми, где находилась Евдокименко, любит отдыхать семья известного певца Александра Малинина. Народный артист России проводил там время с близкими в середине июня. 

Соня, похоже, была в Италии без родных. Даже знаменитую бабушку она не взяла в спутницы.

Одно из более ранних фото девушки понравилось не всем. Некоторые даже решили, что внучка Софии Ротару "дурнеет". Однако чаще ее хвалят, восхищаясь и точеной фигурой, и всеми прелестями сразу.

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Махровая уголовщина": в деле перевала Дятлова всплыла очевидная ложь

Найдена новая улика, которая опровергает официальную версию гибели туристов

Русофобку Мэй сменит принимавший наркотики Джонсон

Экс-мэр Лондона Борис Джонсон ранее признавался в употреблении запрещенных препаратов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей