Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"С персика рисовали": звезда "Интернов" засветила вид сзади

Кристина Асмус. Фото: www.globallookpress.com
Актриса поделилась откровенным снимком с берега моря

Кристина Асмус отдыхает на Мальдивах. Там она снялась в открытом купальнике и разместила пикантное фото в соцсети. На нем девушка, бегущая по пляжу к набегающей волне, показана сзади. Может, из-за этого с большим вниманием поклонники рассматривали ее ягодицы.

Кадр удался на славу: актриса выглядит прекрасно. Она в отличной форме – стройна, подтянута.

"Навстречу медузам", – сообщила Кристина под изображением.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

Фанаты осыпали комплиментами почти каждую часть тела Асмус:

"Ножки какие длинные и красивые!", "Впечатляющий вид в сзади",  "Какая попка", "Будто с персика рисовали", "Вот это орех", "Хочется похлопать", "Вы прекрасны", "Браво!", "Прям вся идеальная", "Шикарная!!!", "Грациозна", "Бегущая по волнам",  "Великолепное фото:нежное и теплое", "Кристина в прыжке находится! Ножки не касаются ни воды, ни песка! Красивая фотография!".

Однако наряд звезды "Интернов" пришелся по душе не всем подписчикам. "Трусы великоваты, конечно....", "Смешной купальник, как у тыквы на карнавале", "Трусики бы поменьше надо... подчеркнуть такую красивую попу", – разочарованно отметили некоторые.

Актриса, не раз блиставшая искрометным юмором, и тут не промолчала. Умея ]отразить любые, в том числе и глупые нападки, она ответила:  "У Гарика [мужа] одолжила. Он в этом году без отпуска. Че, зря покупали?". Это вызвало бурю позитивных эмоций – ее шутку подхватили. "А он сейчас в твоих стрингах потеет?"? "А на следующий год останется без трусов", – поинтересовались фанаты.

Что касается откровенных снимков, то Кристина не раз делилась ими. Ранее она засветилась в кровати полуголая, что наделало много шуму. А до этого показала, как принимает душ.

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Неприемлемо": Япония пришла в ярость из-за действий России по Курилам

Японцы заметили, что обсуждать все вопросы следует в "тихой обстановке"

Зеленский призвал "нормандскую четверку" срочно собраться

Глава Незалежной отреагировал на гибель военных ВСУ, но не заметил смертей противоположной стороны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей