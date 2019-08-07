"С персика рисовали": звезда "Интернов" засветила вид сзади

Актриса поделилась откровенным снимком с берега моря

Кристина Асмус отдыхает на Мальдивах. Там она снялась в открытом купальнике и разместила пикантное фото в соцсети. На нем девушка, бегущая по пляжу к набегающей волне, показана сзади. Может, из-за этого с большим вниманием поклонники рассматривали ее ягодицы.

Кадр удался на славу: актриса выглядит прекрасно. Она в отличной форме – стройна, подтянута.

"Навстречу медузам", – сообщила Кристина под изображением.

Фанаты осыпали комплиментами почти каждую часть тела Асмус:

"Ножки какие длинные и красивые!", "Впечатляющий вид в сзади", "Какая попка", "Будто с персика рисовали", "Вот это орех", "Хочется похлопать", "Вы прекрасны", "Браво!", "Прям вся идеальная", "Шикарная!!!", "Грациозна", "Бегущая по волнам", "Великолепное фото:нежное и теплое", "Кристина в прыжке находится! Ножки не касаются ни воды, ни песка! Красивая фотография!".

Однако наряд звезды "Интернов" пришелся по душе не всем подписчикам. "Трусы великоваты, конечно....", "Смешной купальник, как у тыквы на карнавале", "Трусики бы поменьше надо... подчеркнуть такую красивую попу", – разочарованно отметили некоторые.

Актриса, не раз блиставшая искрометным юмором, и тут не промолчала. Умея ]отразить любые, в том числе и глупые нападки, она ответила: "У Гарика [мужа] одолжила. Он в этом году без отпуска. Че, зря покупали?". Это вызвало бурю позитивных эмоций – ее шутку подхватили. "А он сейчас в твоих стрингах потеет?"? "А на следующий год останется без трусов", – поинтересовались фанаты.

Что касается откровенных снимков, то Кристина не раз делилась ими. Ранее она засветилась в кровати полуголая, что наделало много шуму. А до этого показала, как принимает душ.