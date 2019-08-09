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"Сочная мясная": Летучая прогулялась без лифчика

Елена Летучая. Фото: instagram.com/elenapegas
Телеведущая полностью расслабилась на отдыхе

Елена Летучая часто радовала фанатов видом своего тела в откровенных нарядах. Не отказала им в таком удовольствии и теперь – показалась в шелковом платье без нижнего белья. У многих буквально слюнки потекли.

Под кадром, сделанным в отпуске на Мальдивах, звезда отметила: "Если отдых, спа обязательно". И пообещала "показать красоту".

Однако поклонники и на этом снимке нашли чем восхититься. Они заметили, что через струящийся шелк проступают округлости:

"Ух ты!", "Какая сочная мясная грудь", "Замечательные сосочки!", "Какая роскошная", "Хорошие", "Вау! Красотка!!!", "Секс и любовь", "Как всегда, очаровательна", "У Вас потрясающая фигура", "Ты вся такая аппетитная",  "Вы шикарная", "Королева", "Вы Мисс Вселенная... шикарно выглядите".

Лишь некоторые были разочарованы, одни – прической, другие – телом звезды. "Сними этот ободок. Всё испортил", "Елена, где ваша фигура? Или это так платье вас...", – написали такие.

Позже телеведущая и продюсер выложила еще один снимок – в длинном платье и снова без лифчика. Фанаты восхищены.

Ранее Елена Летучая сразила поклонников наповал, позируя босиком на песке в длинном платье с обнаженной до ягодиц спиной. До этого она выставила прелести напоказ в глубоком декольте и прошлась по пустыне без белья.

Полина ДОРОЖКИНА
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