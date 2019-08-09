"Кикимора": Лорак нагрубили за "силикон и ботокс"

Новый образ певицы разозлил зрителей

Ани Лорак вышла на сцену в блестящем длинном платье с голым плечом и таким высоким вырезом снизу, что одна нога была видна до самого бедра. Такой она показалась и на фото в соцсети, что вызвало неоднозначную реакцию подписчиков.

"Это было незабываемо!", – поделилась звезда впечатлениями от концерта.

Внимательно рассмотрев снимок, пользователи стали обсуждать внешность артистки. И пока одни хвалили ее, другие высказались резко, даже грубо:

"Что в ней божественного – в этой силиконоботоксной Кикиморе?", "Может, и красивая, но на себя непохожая. Ани Лорак, а Вы себя в зеркале узнаете?", "Ее тут отфотошопили, овал лица не ее", "Силиконоботоксная Кикимора стала!", "Сколько на ней ботокса, силикона и фотошопа!"

А фанаты продолжали восхищаться. "Сколько в вас женственности и красоты... С вас хочется брать пример!", "Богиня...", "Каждая черта идеальна просто, Вы любовь", "Хороша... слов нет", "Просто бомба! ","Какая божественная!", "Ну просто конфетка", "Крутая... Нельзя на ночь такое выкладывать. Дива!.. Шикарна! ", "Поднимите мою челюсть с пола, пожалуйста... Вы шикарны, Каролина!", "Секси", "Горячо", – не поскупились они на комплименты.

В августе Ани Лорак гастролирует на юге России и за границей. После выступлений артистки почитатели засыпают ее в соцсетях лестными словами. Не упускают случая и злопыхатели.

Недавно они обругали певицу, заявив, что ее ноги – "точно поросячьи короткие копыта". Ранее изменившаяся прическа знаменитости понравилась не всем. Ее упрекали за перемены во внешности не в лучшую сторону, как-то даже назвали ее лицо "жабьим".