Кошмар: Лорак затравили за "жабье" лицо

Во внешности певицы разглядели недостатки

Ани Лорак много работает и часто делится в соцсети творческими планами. Вот и теперь она сообщила о новых замыслах. Однако некоторых подписчиков больше заинтересовал вид артистки.

В новом кадре звезда позирует, улыбаясь, в студии звукозаписи. Она одета просто – в толстовку и джинсы, на ногах – кроссовки.

"Мы готовим для вас много нового и интересного", – рассказала дива под снимком. И поинтересовалась, ждут ли этого зрители.

Большинство поклонников ответили на ее вопрос утвердительно и спросили, "будет ли дуэт с Григорием Лепсом" и, желая "скорее послушать этот шедевр", буквально взмолились: "Пожалуйста, выпускайте скорее, уже нет сил".

Нашлись и такие, кто обсудил внешность Ани и ее будущие песни, причем мнения разошлись.

"С лицом что? Уже как у жабы", "Лицо доведено до кошмара" "Спасибо, но не надо", "Чем дальше ваше творчество, тем хуже", "Необычно видеть в одежде",

– ядовито высказались злопыхатели. Остальные по-прежнему восхищались: "Красотка... самая лучшая на свете!!!", "Очень обаятельная девушка", "Такая маленькая на фото... когда на сцене, большая такая сексика", "Милашка", "Крутая".

То, как выглядит Лорак, не раз становилось предметом бурного обсуждения. Недавно ее раскритиковали, указав на вульгарность, а увидев певицу в микрошортах, заявили, что этот наряд она "на мусорке подобрала".