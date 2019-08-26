"Повезло": Басков зацепил на вечер девчонок

"Натуральный блондин" оказался на распутье

Николай Басков выложил в соцсети фото из Сочи. На нем он показан с двумя женщинами и, как видно, доволен собой.

"Зацепил на вечер девчонок – брюнетку и блондинку... похоже, мне повезло",

– сообщил он под снимком. И признался, что немного растерян: "Не знаю какую выбрать".

В кадре с владельцем "золотого голоса" позируют известные певицы Ирина Аллегрова и Лолита Милявская. Николай Басков обнимает обеих.

Фанатам артиста кадр поднял настроение. Они поделились впечатлениями, предложили артисту выход и пожелали "приятного времяпрепровождения":

"Берите обеих... Чего тут думать", "Обе шикарные", "Правильно сделал!!! Это лучшие девочки!", "Ох, Николай, Вам и правда повезло... Девчонки обе хороши", "С ними уж точно, Коленька, не придется скучать !!! Девчата что надо !!!", "Прекрасная кампания...!", "Повезло однозначно, но только лишь для фото", "Однозначно блондинку", "Так подбросьте монетку", "Похоже, надо будет выбрать шатенку, чтоб ей обидно не было. Потому что этих ты хоть обнял".

Однако не всем понравилось фото и шутка певца. "Ты Басков уже определись – или с молоденькими или со старухами болтаться", "Киркорова выбирайте, не ошибетесь", "Так они обе брюнетки, ты уж разберись хотя бы в этом", "Повзрослевший школьник с бабушками со скамейки", "На армяночек потянуло", – высказались злопыхатели.

Ранее стало известно, что владелец "золотого голоса" неприятно удивил публику на открытии "Новой волны". Зрители обвинили Николая Баскова в пении под "фанеру".