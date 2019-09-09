Звезда получила сомнительный комплимент

Девятого сентября Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков отмечают пять лет со дня свадьбы. Этому поводу артистка посвятила в Instagram совместное видео.

В ролике исполнительница поздравляет мужа с их общим прздником. А он неожиданно заявляет, что от нее пахнет котлетами или сырым мясом, и спрашивает жену, что она ела. "Вот оно. Пять лет живешь и получаешь такой вот комплимент", – говорит, шмыгая носом, Полина. А Дмитрий продолжает развивать тему о запахе жены.

Гагарина интересуется: "Какая там у нас свадьба – оловянная или деревянная?". А Исхаков стоит на своем. "Мясная", – отвечает он. В заключение супруги со смехом поздравляют друг друга с "мясной свадьбой".

Под видео артистка поблагодарила супруг за любовь, терпение, мудрость и заботу. И добавила, что он смешит ее до сих пор, и им "есть о чем поржать и болтать ночами напролет".

Фанаты звезды восхитились забавным видео и трогательными отношениями звезды с мужем:

"Прелестные!", "Классные! С праздником!", "Огромного счастья и любви вам", "Какие же вы замечательные! Берегите друг друга и свою любовь", "С деревянной свадьбой вас... Ура!", "Молодцы", "Такие вы милые и классные....желаю Вам на всем жизненном пути всегда оставаться вместе", "Насмешили, Спасибо!!! Обожаю Вас!", "Замечательная, красивая вы пара!!!! Счастья и любви вам огромной!!!".

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков поженились в 2014 году. В апреле 2017-го у них родилась дочка, которую назвали Мия. Супруги нередко радуют поклонников семейными фото с нежными подписями. Певица дает много концертов. Частые переезды и занятость изматывают ее, но поддержка мужа, который называет себя одним из главных ее поклонников, очень помогает. Полина называет Дмитрия "лучшим мужем на свете" и "крутым парнем".

На днях с артисткой случилась неприятность – ее впервые в жизни укусила оса. Поклонники и коллеги выразили ей сочувствие и дали массу полезных советов. Ранее звезда покорила фанатов снимками "из серии 18+".

