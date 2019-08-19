"Ребра торчат": Гагарину в купальнике умоляют поправиться

Вид артистки взволновал ее поклонников

Отдых Полины Гагариной в Греции подходит к концу. Об этом рассказала она сама под новым фото в соцсети. На нем звезда показана в открытом купальнике. Виден накаченый пресс и выпирающие ребра. Снимок вызвал бурную реакцию.

"Скоро домой! Привезу вам лето! Обещаю", – сообщила певица. В кадре она стоит у бассейна, прислонившись к стене, в раскованной позе. Глаза закрыты, на губах – улыбка.

Некоторые подписчики снова забеспокоились из-за чрезмерной, по их мнению, худобы артистки:

"Скушай ты что-нибудь калорийное, а то, боюсь, запоешь и там же грохнешься в голодный обморок.. стейк... картошечка... кола... ну хоть раз в недельку... а то, боюсь, мы тебя потеряем", "Так худеть нельзя! Ребра светятся", "Полька, покушай", "Ребра торчат", "Пришла пора поправиться, а то страшно смотреть!!!", "Ну слишком уж косточки торчат", "Пару килограммов надо добавить".

Остальные, напротив, считают, что у певицы отличный вид. "Шикарное тело, сделанное потом и еще раз потом", "Фигура бомба...", "Вы тут такая секси!", "Невероятно красивая... купальник очень классный, цвет вам к лицу", "Идеальное тело!!!, Молодчинка!!!", "Божественная фигура и улыбка, солнце", "Шоколадка", "Классная фигура... прекрасный загар... бесподобные черты лица", "Выглядишь восхитительно!", "Хороша","Пьяна от солнца", "Кайфовая очень", "Такая светлая", "Уф... Вы просто потрясающая", – восхитились они.

И возразили тем, кто волнуется: "Красивая девушка с красивой фигурой. Кому в голову только приходит ее ругать за якобы худое телосложение...", "Она наоборот поправилась", "Совершенно нормальная".

Фанаты не раз умоляли Гагарину поправиться. На днях им не понравилась "усохшая" фигуры звезды в купальнике, которой она похвалилась на улице у бассейна. Ранее во внешности звезды нашли другой недостаток. До этого Полина расстроила их, показавшись на грязном матрасе.



