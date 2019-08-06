Известная певица возбудила публику на концерте

Полина Гагарина побывала в Белгороде на День города – 5 августа. Зрителей было несколько десятков тысяч. Артистку принимали на ура. Сама она показала в сторис, как готовилась к выходу на сцену, промочив горло, и что творила с мужчинами из подтанцовки во время выступления.

Сначала звезда в мини-платье ходила взад-вперед и распевалась, издавая разные звуки. При этом она еще и пила что-то из висевшей через плечо емкости, похожей на маленький термос.

Затем певица вышла к зрителям – и началось. Она так пела и танцевала в группой горячих парней, что зажгла публику своими эмоциями.

На концерте, длившемся почти час, прозвучали хиты Полины "Обезоружена", "Кукушка", "Спектакль окончен" . Многотысячная аудитория буквально ревела: "Спасибо!", "Спасибо!", "Спасибо!", передают "Белгородские новости".

Звезда была тронута и не пожалела теплых слов.

"Вы меня делаете по-настоящему счастливой, очень счастливой. Спасибо вам огромное, что вы сегодня здесь и пригласили именно меня разделить с вами этот важный день для города",

– эмоционально обратилась она к зрителям.

Полина Гагарина редко позволяет себе вольности. Хотя не так давно она засветила грудь, чуть не выпадающую из лифа платья. Ранее свела с ума россиян в другом сексуальном наряде и показалась без лифчика на отдыхе.