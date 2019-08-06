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Счастливая Гагарина попила и зажгла с горячими парнями

Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987
Известная певица возбудила публику на концерте

Полина Гагарина побывала в Белгороде на День города – 5 августа. Зрителей было несколько десятков тысяч. Артистку принимали на ура. Сама она показала в сторис, как готовилась к выходу на сцену, промочив горло, и что творила с мужчинами из подтанцовки во время выступления.

Сначала звезда в мини-платье ходила взад-вперед и распевалась, издавая разные звуки. При этом она еще и пила что-то из висевшей через плечо емкости, похожей на маленький термос.

Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987

Затем певица вышла к зрителям – и началось. Она так пела и танцевала в группой горячих парней, что зажгла публику своими эмоциями. 

Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987

На концерте, длившемся почти час, прозвучали хиты Полины "Обезоружена", "Кукушка", "Спектакль окончен" . Многотысячная аудитория буквально ревела: "Спасибо!", "Спасибо!", "Спасибо!", передают "Белгородские новости". 

Звезда была тронута и не пожалела теплых слов.

"Вы меня делаете по-настоящему счастливой, очень счастливой. Спасибо вам огромное, что вы сегодня здесь и пригласили именно меня разделить с вами  этот важный день для города",

– эмоционально обратилась она к зрителям.

Полина Гагарина редко позволяет себе вольности. Хотя не так давно она засветила грудь, чуть не выпадающую из лифа платья. Ранее свела с ума россиян в другом сексуальном наряде и показалась без лифчика на отдыхе.  

Полина ДОРОЖКИНА
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