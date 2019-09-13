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Филиппу Киркорову заблокировали все счета. Об этом пишут СМИ.
"Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются", – цитирует АГН "Москва" попавший в его распоряжение документ Федеральной налоговой службы.
Гендиректор артиста Геннадий Рыбак в свою очередь сообщил что первый раз слышит о блокировке счетов. "У нас счета не заблокированы. Я думаю, что это журналистская "утка", отметил он.
Опроверг Рыбак эту информацию и в разговоре с корреспондентом URA.RU. Он назвал ее "полной чушью".
Недавно сообщалось, что Киркоров попал в черный список Федеральной службы судебных приставов Росии из-за неоплаченных штрафов на сумму 2 тыс. руб. за превышение скорости и движение по обочине, напоминает "Вечерняя Москва".
Ранее в Сети появилось видео, на котором возмущенный Филипп Киркоров матерится в адрес организаторов "Новой волны" перед презентацией песни "Лунный гость".
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