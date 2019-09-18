Артист показал обнаженный торс и затеял перепалку с поклонницами, обсуждающими содержимое его стрингов

Муж певицы Наташи Королевой – стриптизер Сергей Глушко - блеснул своим накаченным телом. Он снялся почти обнаженным и пикантное фото выложил в соцсети. Поклонницы лишились покоя.

"В лаборатории. Работаю... над разгадкой феномена корпускулярно – волнового дуализма света. Повторяю знаменитый опыт Томаса Юнга. Что же ты такое, свет?! Частица или волна?! Как истинный ученый, ставлю опыт на себе", – сообщил Тарзан под кадром, на котором позирует в одних стрингах, едва прикрывающих его "хозяйство".

В соцсети завязался спор. Немало подписчиков высказались с презрением:

"Неприятно смотреть на вас, надоело видеть вас голым", "Мышцы можно показать, а вот ум... Вряд ли", "Мама! явный перевес", "Завидовать тут нечему. Плакать хочется...", "Ужасно", "Такие бикини не нужны Вам... Не к лицу", "Как истинному ученому, надо голову иметь, а не голого себя показывать!", "Не такой уж и Тарзан, член-то маленький, зато столько амбиций!",.

Тарзан не оставил без внимания колкое замечание о своем мужском достоинстве и вступил в перепалку. Даме, заявившей о его недостаточном размере, он адресовал едкие замечания, а другого человека и вовсе послал матом, за что его назвали грубияном.

Фанатки поддержали Глушко. "Мал золотник да дорог!", "Ну, весельчак. Молодец, хоть улыбнулась сегодня, позитивный Вы наш, так держать!", "Сергей, вы светлый, классный, креативный, обалденный мужчина!", "Редкое сочетание ума, харизмы, юмора, интеллекта, грации, обаяния и офигительной фигуры", "А в трусиках кабачок", – отметили они его чувство юмора и внешность.

Ранее жена Тарзанаа – певица Наташа Королева – призналась, что они с мужем могут без стеснения оголиться на публике, а стриптиз давно стал для них привычным делом. До этого супруги по очереди снялись со скульптурами в виде красных перцев.