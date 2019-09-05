Артистка без стеснения рассказала об отношениях с мужем

Не умолчала Наташа Королева и об интимной жизни. Певицу не смущает то, что в соцсети ее супруг – Сергей Глушко (Тарзан) часто показывается без одежды, ведь он "в таком жанре работает всю жизнь и делает это с юмором".

Недавно и сама она полностью оголилась, причем по собственному желанию. А когда муж шутливо заявил, что обнаженка – это его "финты", она ответила пословицей – с кем поведешься, от того и наберешься. "Психанула. Все хотят опошлить эту историю, а мое послание было в другом", – сообщила звезда корреспонденту сайта "Комсомольская правда".

На вопрос, не стриптиз ли подарила артистка мужу на очередную годовщину свадьбы, она со смехом ответила, что это было ни к чему, так как они делают это постоянно.



"Зачем нам стриптиз на праздник? Это трудовые будни".

Рассказала Королева и о том, что измены – это то, что "как-то мимо прошло". И добавила: "Может, потому, что мы повстречались в зрелом возрасте? Поэтому трепетнее относимся друг к другу". По ее словам, "в браке очень важно друг с другом чаще разговаривать... проговорить какую-то проблему, которая гложет, и... сразу понимаешь, что это совсем не проблема".

Наташа часто показывает свою раскрепощенность. В сторис появился ролик, на котором она поет, лежа в постели. При этом одежды на артистке не видно.

Когда Наташа Королева и Сергей Глушко поженились, мало кто верил в то, что их брак продлится долго. Но они вместе уже 16 лет – не так давно праздновали на своей даче в Подмосковье топазовую свадьбу. Тарзан по такому случаю выложил в соцсети интимное видео. Не осталась в стороне и "русалка" – она сняла на камеру пикантные развлечения с мужем и возбудила публику сексуальными движениями ягодиц в крошечном комбинезоне.