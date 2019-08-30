Королева сдала Лаврова

Знаменитая "русалка" нечаянно засветила министра на отдыхе

Наташа Королева опубликовала в Instagram новый снимок. На нем она показана с подругой. Но поклонников заинтересовало не только то, как выглядит артистка. У нее за спиной увидели никого иного, как главу МИД Сергея Лаврова.

"Юлианночка @yulianna_prague, спасибо за компанию в солнечной Италии", – подписала звезда фото, на котором показана с приятельницей под ручку. Обе улыбаются на камеру.

На заднем фоне с сигаретой в руке стоит мужчина, похожий на российского министра иностранных дел.

Фанатки певицы оживились. Одна заинтересовалась:

"Что делает Сергей Лавров на заднем плане???????"

Остальные подхватили. "Я думала, что я одна его увидела", "Я тоже", "Это фото про то, как знакомое государственное лицо оказалось на заднем плане", – делились они впечатлениями.



Многие снова хвалили артистку за внешность и веселое настроение: "Наташа, какая ты красотка...Годы над тобой точно не властны, все краше и краше становишься", "Леопард + прозрачная кофточка = Наташа Королева... это уметь надо", "Во всех нарядах ты хороша", "Наташа в стиле знойной итальянки", "Как всегда привлекательна и очаровательна!", "Симпатяга", "Ты, прелесть", "Вы такая замечательная!!! Очаровательная, яркая, позитивная, душевная".

Не осталась в стороне и подруга. "Наташа, спасибо вам с Сережей за то счастье, которое вы дарите окружающим людям! Это был феерический отдых!" – написала Юлианна.

Наташа Королева часто радует поклонников забавными и откровенными кадрами, она всегда на позитиве. Ранее "русалка" показала развлечения с мужем Сергеем Глушко в Италии. Она снялась, задрав просвечивающееся платье и потираясь о статую с изображением перчика. Еще супруги засветились в интимном видео, а до этого певица в крошечном комбинезоне покрутила задом перед коллегой и зажгла у бассейна.