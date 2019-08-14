Раскованные движения артистки возбудили публику

Наташе Королевой смелости и эпатажа не занимать. Может и раздеться, и страсть изобразить. А еще, надев крошечный комбинезон, сексуально покрутить задом, что и сделала на этот раз. Поклонники затрепетали.

В ролике, опубликованном в соцсети, она в белом коротком наряде с глубоким декольте сначала виляет ягодицами, стоя спиной к Стасу Пьехе под слова его песни "Я буду думать о ней". Затем, прижавшись к мужчине, разворачивается к нему лицом, и их губы едва не сливаются в поцелуе. Картина завораживает чувственностью.

Под видео знаменитая "русалка" адресовала коллеге теплые слова. Она поздравила Стаса с днем рождения, назвав его "счастливчиком, красавчиком и обладателем чертовски красивого тембра голоса". И в заключение, добавив, что его "очень много интересного ждет впереди", пожелала "творческого вдохновения и красивых песен".

Фанаты, присоединившись к поздравлениям Королевой, оценили ролик по достоинству. Они восхищались и предлагали артистам совместный проект:

"Очень красиво... Наташа, мы Вас прямо заново открыли и полюбили...", "Какие вы прикольные", "Оба хороши!", "Вы такие классные!!!", "Красавчики!!! Глаза радуются, сердце поет! Молодцы", "Какая страсть, огонь", "Ну это уже фильм" , "А может, вам дуэт замутить", "Шикарный... бы получился", "Запишите дуэт со Стасом! На песню "На край света" или "Между нами", "Обязательно!!!".

Одна поклонница не сдержала эмоций. "Такой Наташа я тебя не видела... даже я хочу тебя", – призналась она. Другая возмутилась: "Почему именно все построено на стрип-пластике... Королевой зачем лезть в губы, ничего нового".

Наташа Королева и раньше позволяла себе вольности. То блеснет округлостями в купальнике, то позажигает на вечеринке у бассейна, то покажется с похмелья, то в ролевых играх засветится, то эротичный танец исполнит. В этом – она вся, "ягодка" и "зажигалочка", как ее часто называют почитатели...