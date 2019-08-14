Нибиру
- Уже завтра: внезапно объявлено о столкновении с Нибиру
- Затопит всех: Нибиру начала плавить льды Антарктики
- Атака на Крым: Нибиру ударила по курортам
Наташе Королевой смелости и эпатажа не занимать. Может и раздеться, и страсть изобразить. А еще, надев крошечный комбинезон, сексуально покрутить задом, что и сделала на этот раз. Поклонники затрепетали.
В ролике, опубликованном в соцсети, она в белом коротком наряде с глубоким декольте сначала виляет ягодицами, стоя спиной к Стасу Пьехе под слова его песни "Я буду думать о ней". Затем, прижавшись к мужчине, разворачивается к нему лицом, и их губы едва не сливаются в поцелуе. Картина завораживает чувственностью.
Под видео знаменитая "русалка" адресовала коллеге теплые слова. Она поздравила Стаса с днем рождения, назвав его "счастливчиком, красавчиком и обладателем чертовски красивого тембра голоса". И в заключение, добавив, что его "очень много интересного ждет впереди", пожелала "творческого вдохновения и красивых песен".
Фанаты, присоединившись к поздравлениям Королевой, оценили ролик по достоинству. Они восхищались и предлагали артистам совместный проект:
"Очень красиво... Наташа, мы Вас прямо заново открыли и полюбили...", "Какие вы прикольные", "Оба хороши!", "Вы такие классные!!!", "Красавчики!!! Глаза радуются, сердце поет! Молодцы", "Какая страсть, огонь", "Ну это уже фильм", "А может, вам дуэт замутить", "Шикарный... бы получился", "Запишите дуэт со Стасом! На песню "На край света" или "Между нами", "Обязательно!!!".
Одна поклонница не сдержала эмоций. "Такой Наташа я тебя не видела... даже я хочу тебя", – призналась она. Другая возмутилась: "Почему именно все построено на стрип-пластике... Королевой зачем лезть в губы, ничего нового".
Наташа Королева и раньше позволяла себе вольности. То блеснет округлостями в купальнике, то позажигает на вечеринке у бассейна, то покажется с похмелья, то в ролевых играх засветится, то эротичный танец исполнит. В этом – она вся, "ягодка" и "зажигалочка", как ее часто называют почитатели...
Знаменательное событие произойдет через 2 года
К переговорам планируется подключить Вашингтон и Лондон