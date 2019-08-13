"Поза собаки": Королева выгнулась и разбросала ноги в стороны

Знаменитая "русалка" поработала над своим телом

Наташа Королева часто шутит, в том числе и над собой. Вот и теперь развеселила поклонников снимком, на котором показано, как она, одетая в полосатую пижаму, выгнулась на коврике, постеленном на траве, расставила ноги и запрокинула голову, сцепив зубы. Рядом лежал ее песик – шпиц по кличке Ёжик.

"Решила заняться новомодной зарядкой дог-йога!!! Инструктор рядом ... дорогой... а так очень продуктивные тренировки!!!", – объяснила певица под фото.

Поклонники оценили чувство юмора артистки. Многие, как всегда, восхищались веселой и остроумной Наташей и подхватили ее шутку:

"А теперь – поза собаки", "Класс!!!! ", "Пчелка Майя, "Девушка-позитивчик!!!", "Как мило", "Хороша во всем и везде", "Вы очаровашка!", "Потрясающе!", "Наташа сама естественность, не накрашенная, не выламывается". "А Вы умористка! Молодец", "Что ли, мы из цирка...", "Ёжка-хохлушка".

Остальные написали, что готовы брать уроки у мохнатого тренера. "Строгий инструктор"," С таким тренером успех гарантирован", Очаровательный инструктор", "Наташенька, у Вас замечательный тренер! Красавец!!!", "Прикольный", "Ёжик тоже занимается... молодец", – хвалили они.

Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко часто радуют фанатов забавными, а то и довольно провокационными снимками. Пока "русалка" занимается йогой, ее супруг покоряет дам своим телом. На странице Тарзана выложено фото, на котором он полностью обнажен, правда, интимное место закрыто стулом, за которым стоит мужчина. "For you... (Для тебя)", – подписан снимок.

Поклонницы не сдержали эмоций: "Аполлон", "Затрепетало либидо!", "А может стул стоит убрать...", "Ого! Разве можно такое на ночь?", "Ты, как всегда, в отличной форме", "Наташа – ягодка, а Сережа – фруктик", "Есть еще горящий порох в порохновницах".

Знаменитая пара и до этого не раз доставляла удовольствие публике. НедавноКоролева зажгла на вечеринке у бассейна, до этого с похмелья прилегла на крепкое плечо мужа, оголила грудь на сцене, а ранее, сбросив одежду, закрылась пеной. А как-то супруги показали ролевые игры.