Танцовщицу раскритиковали за образ "черного лебедя"

Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своим снимком в вечернем наряде: перед фотографом она позировала в обтягивающем платье с большим декольте, меховой накидке и босоножках. В Инстаграме балерину сравнили с черным лебедем.

Под снимком роскошной Анастасии оставили немало комментариев, но большинство пользователей отметили не меняющийся вкус в одежде и первые признаки старости. Руки артистки показались подписчикам звезды "старушечьими".

"Вечернее платье осенним днем с босоножками. Пациент стабилен", "Почему у вас вечно копыта вместо обуви", "Какие скрюченные старушечьи руки", "В мехах и босоножках, моветон", "Обувь копыта", "Ужас ужасный", "Руки, как у старухи", "Пенсионерка", "Похожа на утюг", "Анастасия, остановитесь!", "Голые пальцы можно было спрятать",

– раскритиковали эпатажную балерину.

Также в социальных сетях поинтересовались личной жизнью Анастасии Волочковой. Уже длительное время балерина не упоминает о своем возлюбленном, за которого, по слухам, собиралась замуж.

Ранее Анастасия Волочкова призналась, что не пошла на свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова из-за издевательств журналистки.