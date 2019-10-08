Артистка так бешено двигалась во время выступления, что из-под супермини постоянно выглядывали трусы

Полина Гагарина дает концерты и готовится к премьере. Также она разместила несколько видео в сторис Instagram, на одном из которых показана на сцене в очень короткой тунике. Во время исполнения очередной песни звезда раздвигает ноги, машет рукой, и наряд поднимается, то и дело открывая нижнее белье.

Артистку это не смущает, к тому же эта одежда уже знакома ее фанатам и, видимо, нравится ей самой. На днях знаменитая исполнильница уже надевала этот наряд, после того как снялась голой.

Пока же Гагарина в предвкушении того, как примут ее новую работу. Она сообщила поклонникам, что осталось несколько дней, и спросила, как они к этому относятся. "11 октября! Премьера "Смотри" Ждете?" – написала Полина под таинственным роликом в соцсети.

Многих озадачило не только то, как построено видео, но и слова коллеги артистки. Сергей Лазарев "заинтриговал всех", как отметил один из подписчиков, вопросом: "Ну что? Рассказать мне людям правду об этом сингле???". Некоторые решили, что певцы готовят дуэт и замерли в нетерпеливом ожидании. Большинство же фанатов звезды ответили, что ждут. "Очень... Сейчас еще больше заинтриговало, как просмотрела и прослушала данный кусочек, еще больше уже так и хочется услышать такую красоту очередную", "Вот. Уже очень интересно!!!", "О! Скоро взлетаем!", – прокомментировали они.

Гагарина не так часто, но радует поклонников откровенными кадрами. Чего стоят одни только ее фото "для взрослых", из-за них у некоторых даже дар речи пропал.