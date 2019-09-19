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У Гагариной пропал голос

У Гагариной пропал голос
Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com
Звезда не сможет выступать

Полина Гагарина рассказала поклонникам, что у нее пропал голос. Это произошло из-за простуды, и теперь певица не может "брать такие высокие ноты", как раньше. Из-за этого она не будет участвовать в концерте "Музыкант года: 2019".

"Я все-таки еще лечу горло", – сообщила она в соцсети, извинилась перед фанатами и попросила их не пропустить концерт – "там будут сюрпризы", встречать осень с хорошей музыкой, беречь себя и не болеть.

На фото, подписанном этими словами, артистка показана в серебристом мини-платье. Она с чувством исполняет одну из своих композиций, и, судя по кадру, ее голос звучит сильно.

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Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987)

Поклонники засыпали Гагарину пожеланиями "скорейшего выздоровления" и "беречь горло", выразили надежду на встречу с нею в ближайшее время и стали давать советы, как можно привести в чувство голосовые связки. Тронутая заботой певица благодарила их, но отметила, что избавиться от простуды за одни сутки, несмотря на все принятые ею меры, не удалось.

Ранее Полина восхитила публику видом в купальнике – многие были без ума от ее ног, подразнила фанатов снимками для взрослых и раздетая вышла на улицу.

Фоторепортаж
Из простушек в секс-символы: как менялись российские звезды
Полина Гагарина. Фото: @gagara1987 Алена Водонаева. Фото: @alenavodonaeva Глюкоза. Фото: @chistyakova_ionova
Глюкоза. Фото: www.globallookpress.com Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com +5
Полина ДОРОЖКИНА
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