Звезда не сможет выступать

Полина Гагарина рассказала поклонникам, что у нее пропал голос. Это произошло из-за простуды, и теперь певица не может "брать такие высокие ноты", как раньше. Из-за этого она не будет участвовать в концерте "Музыкант года: 2019".

"Я все-таки еще лечу горло", – сообщила она в соцсети, извинилась перед фанатами и попросила их не пропустить концерт – "там будут сюрпризы", встречать осень с хорошей музыкой, беречь себя и не болеть.

На фото, подписанном этими словами, артистка показана в серебристом мини-платье. Она с чувством исполняет одну из своих композиций, и, судя по кадру, ее голос звучит сильно.

Поклонники засыпали Гагарину пожеланиями "скорейшего выздоровления" и "беречь горло", выразили надежду на встречу с нею в ближайшее время и стали давать советы, как можно привести в чувство голосовые связки. Тронутая заботой певица благодарила их, но отметила, что избавиться от простуды за одни сутки, несмотря на все принятые ею меры, не удалось.

Ранее Полина восхитила публику видом в купальнике – многие были без ума от ее ног, подразнила фанатов снимками для взрослых и раздетая вышла на улицу.