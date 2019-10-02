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Гагарину раздели перед выступлением

Гагарину раздели перед концертом
Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com
Артистка снялась без одежды, в ободке со сверкающими "ушками" на голове

Полина Гагарина, которая не так давно жаловалась, что у нее сел голос, уже вовсю гастролирует. Отметив, что ее тур "Обезоружена" начинается, и сообщив, что уже прибыла в столицу Узбекистана – Ташкент, – где "ожидается полный аншлаг", звезда показала, как готовится к выступлению, опубликовав в сторис Instagram несколько видео, на одном из которых ей, обнаженной, укладывают волосы.

"Прибиваем корону на хвостик, чтобы... не прибило.. не вышло", – загадочно говорит певица в ролике и лучезарно улыбается. Ее выразительные глаза подчеркивают темные стрелки и блестящие тени, волосы падают на щеки нежными прядями, голые шея, плечи и верх груди отсвечивают легким загаром.

На сцену Полина отправилась одетой в искрящиеся золотом высокие сапоги и тунику. Но не сразу. Вначале она покачалась перед зеркалом, оттачивая движения, которые собиралась выполнять во время концерта. Согнув ноги в коленях, артистка стала крутить ими и ягодицами в разные стороны. Энергично разминала руки и выпячивала грудь.   

Подписчики наверняка осыпали ли бы звезду массой комплиментов, но в сторис этого не сделать. Зато они вдоволь поделились восторгами под свежим фото Гагариной – радовались приезду любимицы в их город,  звали к себе, желали успешного выступления и хвалили: "Милая девушка", "Красиво, Поля", "Самая-самая".

Ранее певица разочаровала фанатов, показавшись в блестках в виде чешуеки. Однако чаще внешность исполнительницы вызывает в Сети положительные эмоции. Недавно, увидев ее в купальнике, пользователи по достоинству оценили стройные длинные ноги и роскошное тело знаменитости, ее фото "для взрослых" многих едва до удара не довели, а вот муж как-то отпустил Полине сомнительный комплимент.

Фоторепортаж
Из простушек в секс-символы: как менялись российские звезды
Полина Гагарина. Фото: @gagara1987 Алена Водонаева. Фото: @alenavodonaeva Глюкоза. Фото: @chistyakova_ionova
Глюкоза. Фото: www.globallookpress.com Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com +5
Полина ДОРОЖКИНА
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