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"Разорвало": публика обомлела от посиневшей орущей Гагариной

Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com
Известная певица ошеломила поклонников

Полина Гагарина опубликовала в Instagram новое видео. В нем артистка выглядит необычно – она вся синяя – и поет. Многие слушатели были потрясены, а некоторые заявили, что исполнительница не может это делать спокойно и орет.

Под роликом звезда призналась, что "так давно не волновалась перед выходом песни". И поблагодарила фанатов "за ночные отзывы", добавив, как рада тому, что песня "отозвалась в их сердцах".  

Подписчики отреагировали бурно – хвалили исполнение и поздравляли:

"Песня просто огонь... У меня просто мурашки от голоса, подачи, оранжировки... все сделано в лучшем виде... с премьерой, Полина!", "С надрывом. Хорошая. Живая", "Спасибо за очередной шедевр!", "Послушала... и разревелась... песня так подходит к тем обстоятельствам, которые случились со мной...",  "Кайф", "Это очень мощно", "Меня просто разорвало".

Высказались и недовольные. "Орать мы можем все, а вот спокойно петь у вас не хватает дыхания", "Последнее время у Вас нет веселых песен", "Хотелось бы побольше позитивных", – раскритиковали они. 

Перед этим Гагарина сообщила поклонникам о том. что уже через несколько часов "выйдет ее новый трек "Смотри" и попросила "слушать и наслаждаться". Новость приняли "на ура".

Ранее Полина Гагарина возбудила фанатов, показавшись в ярком сексуальном наряде, и не смутилась, когда у нее на сцене были видны трусы. До этого ее не узнали и раздели.

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Полина Гагарина. Фото: @gagara1987 Алена Водонаева. Фото: @alenavodonaeva Глюкоза. Фото: @chistyakova_ionova
Глюкоза. Фото: www.globallookpress.com Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com +5
Полина ДОРОЖКИНА
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