Наследники артиста продолжают бороться за его наследство

Экс-солист группы "Иванушки" Олег Яковлев скончался 2 года назад в возрасте 47 лет. Смерть артиста даже сейчас не дает покоя его близким. Племянница Яковлева заговорила о том, что звезду без всяких оснований отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Такое решение приняла его девушка.

"После того, как Олег впал в кому, прошло два дня. Врачи обратились к Саше [возлюбленной артиста] и сказали: "Что будем делать? Отключать от аппарата искусственного дыхания либо дальше ждать?" В тот момент, если бы я знала, что станет такой вопрос, я бы в жизни не отключила, а Саша отключила", – цитирует слова племянницы "ЭГ".

Новые подробности странной смерти артиста всплыли на передаче Андрея Малахова "Прямой эфир". В студии племянница погибшего артиста и его бывшая возлюбленная вновь обсуждали наследство Яковлева.

Девушки борются за квартиру в Москве, стоимость которой оценивают в 20 млн. рублей. Своими наследниками Яковлев назвал племянницу и друга, однако бывшая девушка считает, что тоже имеет право на недвижимость. Чтобы вступить в гонку за наследство, девушка даже якобы подделала свидетельство о браке.

Напомним, Олег Яковлев оказался в больнице из-за двухсторонней пневмонии. В июне 2017 его сердце остановилось. Причиной смерти называли отек легких, возникший на фоне цирроза печени.