Бывшая прима Большого театра привычно раздвинула ноги, только на этот раз - в подвешенном состоянии

Анастасия Волочкова выложила в соцсети новое видео. Под роликом, на котором артистка демонстрирует шпагат, она рассказала, что репетировала с тренером номер к спектаклю "Балерина в зазеркалье цирка". Подписчики взбесились и облили ее грязью.

"В этом зале, конечно, нет высоты для полотен, но на сцене это будет очень эффектно и красиво смотреться", – пообещала звезда и позвала всех на премьеру.

Мнения комментаторов сильно разошлись, но больше было тех, кому сильно не понравилось увиденное. Одни недоумевали, почему, "кроме Инстаграма и сайта, о шоу нигде нет инфы", и спросили танцовщицу, уж не выступает ли она "подпольно, ночью", а также не понимали, "в чем смысл этой адской круговерти". Другие ядовито высмеяли:

"Совсем уже ту-ту", "Фу", "Ну не твое это! Кровь из глаз же видеть жалкие потуги", "Такая неуклюжая, неровен час свалится с этих тряпок, а кости больные – переломается", "Какая негнущаяся балерина", "Не покладая губ...!", "Не смыкая...", "Премьерой не может называться уже представленный спектакль, это как 101-й раз первая брачная ночь", "Мужа нет, с матерью в контрах, люди ненавидят, дом в иппотеке, Вдовин обокрал, алкоголизм замучил, кроме Турции и Мальдив нигде не была, и то за счет рекламы в этих же отелях... Лучшие друзья : Лола-уборшица, Айгюль-цветочница, Ахмед-асфальтоукладчик и Иван-трубочист". "Зашилась – и снова премьера", "Стакановец", "Пила бы поменьше", "Она веселит, когда пьяная на Инстаграм видео снимает", "Когда подопьет – огонь!".

Фанаты старались поддержать балерину. "Молодец, красиво получается", "Умница, красавица и трудяга", "Спору нет, что бы там не говорили, ты женщина, и женщина довольно привлекательная", "Вы, Анастасия, великолепны!!! ", "Уникальная женщина", "Шикарная", "Вы лучше всех", – хвалили они, но их лестные слова утонули в негативе, которым недовольные завалили страницу танцовщицы.

На днях Анастасия Волочкова напугала поклонников снимком, на котором кажется, что у нее нет одной руки. Ранее коронный номер – шпагат – артистка исполнила в... клетке. Да и о пристрастии звезды к питию хмельному подписчики говорили не раз, а не так давно ее застали с бутылками во дворе.