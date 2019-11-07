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Чехова сексуально изогнулась в кружевном белье

Анфиса Чехова. Фото: www.globallookpress.com
Соблазнительные формы телеведущей никого не оставили равнодушным

Анфиса Чехова поразила воображение поклонников новыми откровенными кадрами: она снялась в прозрачном белье телесного цвета – сквозь кружева лифчика и высоких трусов видны голые прелести. Девушка стоит в ванной комнате, видимо, собираясь чистить зубы – в руке она держит щетку. На одном из фото красотка опирается о пуф согнутой в колене ногой и, изогнувшись, оттопыривает ягодицы. 

Под откровенными снимками звезда телеэкрана согласилась с французами, утверждающими, что, хотя "на женщине может быть надето все, что угодно, даже растянутые треники с футболкой", "под этим обязательно должно быть красивое нижнее белье". Она не понимает, "почему эту кружевную красоту нужно прятать". 

Дамы поддержали Чехову: "Согласна с Вами на все 100, что прежде всего белье покупается для себя любимой, чтобы почувствовать себя уверенной, соблазнительной, счастливой! Женщина всегда должна оставаться женщиной. Красивое белье надо носить постоянно, а не от случая к случаю. Любите себя, девушки, балуйте себя!", "Все верно, красивое белье, как диплом о высшем образовании: никто не видит, а самооценку повышает!", цитирует "Пятый канал".

Фанаты не смогли оторвать восхищенных взглядов. "Все выглядит очень красиво и не пошло! Красивая фигура, красивое белье, красивая Анфиса. Все гармонично!", "Секси", "Восхищаюсь Вами! Красивая, умная и добрая, вы излучаете свет и доброту! И даже в нижнем белье никогда не выглядите пошло", "Как Вы так ракурс находите, что у Вас ноги от ушей! Даже не верится, что у Вас небольшой рост!", "Роскошная, сексуальная Анфиса", "Вы супер!!! Приятно посмотреть!", "Такая прекрасная!", "Восхитительная", "Потрясающая Женщина!!!", "Шикарная", – не сдержали они эмоций.

Злопыхатели нашли к чему придраться и возмущались: "Лиф классный, а трусы нет", "Боже, как этой женщине хочется раздеться...", "...(зачем) выставлять себя в труселях на всеобщее обозрение?!", "Одно не пойму – к чему обнаженка в нижнем белье". 

Ранее Анфиса Чехова снялась в провокационной позе, оголила бедра, открыла роскошные прелести и похвалилась мандаринками в бикини. 

Фоторепортаж
Анфиса Чехова обрекла себя на сексуальное рабство
Анфиса Чехова. Фото: GLOBAL LOOK press Анфиса Чехова. Фото: GLOBAL LOOK press Анфиса Чехова. Фото: GLOBAL LOOK press
Анфиса Чехова. Фото: GLOBAL LOOK press Анфиса Чехова. Фото: GLOBAL LOOK press Анфиса Чехова. Фото: GLOBAL LOOK press
Полина ДОРОЖКИНА

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