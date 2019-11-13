Экс-вокалистка "Серебра" не отказывает себе в удовольствии сфотографироваться полуобнаженной

Ольга Серябкина часто радует поклонников горячими кадрами. В каком бы откровенном виде ни снималась певица – в нижнем белье, открытом купальнике, прозрачной одежде, – фанаты всегда восхищаются ее роскошной фигурой.

Не стало исключением и новое фото бывшей солистки группы "Серебро". На отдыхе за городом она позировала в белом коротком топе, микрошортах и блузе, сползшей с одного плеча. "Классно", "Опален", "Ты прекрасна", "Бомбическая", "Такая миленькая", – по достоинству оценили вид звезды в соцсети.

Ранее красотка покорила народ в лифчике и микрошортах в сеточку с высокими трусами. Подписчики отреагировали бурно: "Красотка", "Горим", "Как спать теперь?", "Слишком горячо", "Идеал".

Также певица нередко снималась в бикини и прозрачном боди. Она без стеснения демонстрировала обнаженные прелести, выгибаясь перед камерой с грацией пантеры.

Может Ольга Серябкина и чувственный стриптиз устроить, и голые ягодицы оттопырить, и пикантными частями тела блеснуть, и в супермини расставить ноги.