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Жена отказалась от Меладзе после слухов о его романе

Жена отказалась от Меладзе после слухов о его романе
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева. Фото: www.globallookpress.com
Экс-солистка "ВИА Гры" поделилась интимными подробностями отношений с мужем

Альбина Джанабаева разоткровенничалась после слухов о романе супруга. Артистка дала понять, что Валерий Меладзе ей не принадлежит, и она не думает о чувствах к нему, когда он выступает.

"От него идет такой огромный поток энергии, что коллективное бессознательное включается. И ревность – слишком неуместное определение в данном случае", – отметила артистка в интервью "Антенне". Затем, добавив, что на сцене он полностью во власти зрителей, сообщила: "А дальше мы все для себя решили".

Сам Меладзе признался, что, хотя в его песнях много строк о любви и он в какие-то моменты думает о чувствах к жене, в большинстве случаев на концерте у него нет таких мыслей. Рассказал артист и том, что  очень часто не бывает дома – много гастролирует.

Ранее Альбина Джанабаева показалась в неожиданном образе – в нижнем белье, сетке и пиджаке. Поклонники связали изменения во внешности звезды с разладом в семье.

Валерий Меладзе оставил первую супругу и женился на экс-солистке группы "ВИА Гра", когда она забеременела во второй раз. До этого об их романе и первом совместном ребенок мало кто знал. 

Полина ДОРОЖКИНА

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