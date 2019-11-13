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Альбина Джанабаева разоткровенничалась после слухов о романе супруга. Артистка дала понять, что Валерий Меладзе ей не принадлежит, и она не думает о чувствах к нему, когда он выступает.
"От него идет такой огромный поток энергии, что коллективное бессознательное включается. И ревность – слишком неуместное определение в данном случае", – отметила артистка в интервью "Антенне". Затем, добавив, что на сцене он полностью во власти зрителей, сообщила: "А дальше мы все для себя решили".
Сам Меладзе признался, что, хотя в его песнях много строк о любви и он в какие-то моменты думает о чувствах к жене, в большинстве случаев на концерте у него нет таких мыслей. Рассказал артист и том, что очень часто не бывает дома – много гастролирует.
Ранее Альбина Джанабаева показалась в неожиданном образе – в нижнем белье, сетке и пиджаке. Поклонники связали изменения во внешности звезды с разладом в семье.
Валерий Меладзе оставил первую супругу и женился на экс-солистке группы "ВИА Гра", когда она забеременела во второй раз. До этого об их романе и первом совместном ребенок мало кто знал.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем