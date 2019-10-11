Бывшая солистка "ВИА Гры" без стеснения рассказала о случившемся поклонникам

После того как Альбина Джанабаева решила освободить место в жизни для нового, у нее случились некоторые приятные перемены. Артистке неожиданно доставил большое удовольствие парень в форме.

Как сообщила певица в соцсети, это произошло на пограничном контроле. "Сотрудник, глядя в мой паспорт, спросил: "Сколько Вам полных лет?" Я растерялась, если честно, и даже напряглась". Однако выяснилось, что молодой человек просто не поверил в возраст Альбины – подумал, что она летит "не по своему паспорту, а, видимо, по маминому". Звезду это порадовало. В заключение она попросила "учиться делать комплименты".

Подписчики были в восторге и засыпали экс-солистку "ВИА Гры" комлиментами, отметив, что пограничник не ошибся, так как она "и в правду замечательно и молодо выглядит":

"Так это ж лучший комплимент", "Полностью с ним согласна!.. Вы правда невероятная", "Альбина, Вы красотка!!! И не важно: сколько лет в паспорте", "Не могу найти подходящих слов, чтоб описать, какая Вы красивая Одним словом – богиня", "Шикарная".

Ранее Альбина Джанабаева зажигательно станцевала с известным артистом балета и прилегла на молодого красавчика. До этого артистка делилась и более откровенными кадрами – снялась в прозрачном наряде и эротичном видео.