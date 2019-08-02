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Жена Меладзе исполнила эротичный танец

Альбина Джанабаева. Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva
Бывшая солистка "ВИА Гры" показала достоинства фигуры и грацию

Альбина Джанабаева порадовала фанатов. Она опубликовала видео, в котором исполнила эротичный танец.

В роливке жена певца Валерия Меладзе показана в длинном черном платье с головокружительным декольте, открытой спиной и пышными рукавами. Она медленно и грациозно двигается под музыку. 

На просторах Сети видео не оставило равнодушных. От взглядов подписчиков не укрылась ни одна деталь. Артистку щедро осыпали комплиментами:

"Как же Вы прекрасны!", "Очень женственна", "Изысканная, изящная... Очень красивая девочка... Продолжайте радовать нас... Солнышко... Для меня Вы пример сказочной Жар-птицы, сочетание красоты, огня и ума!!!", "Великолепная",  "Очаровательная, элегантная", "Пантера", "Это видео можно пересматривать бесконечно", "Шикарная", "Огонь". 

Впрочем, артистке не привыкать. Она часто слышала в свой адрес лестные слова и читала приятные комментарии в Instagram. Недавно ее похвалили за роскошную фигуру.

Ругали Джанабаеву тоже нередко, Заподозрив, что она бросила мужа и детей, на днях ее назвали "наглой и хитрой". До этого ей досталось за обнаженку.

Как-то певица дала повод для слухов, когда ее застали в компании незнакомца.

Полина ДОРОЖКИНА
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