Девушка сбросила одежду и белье, открыв пышные округлости

Рита Керн, которую часто называют королевой силикона, произвела фурор в соцсети, опубликовав фото, на котором позирует совсем голой. Она стоит вполоборота, слегка наклонив голову, выпятив большую грудь и оттопырив "пятую точку". Ее тело опутано цепями.

"Большинство людей даже в фильме про свою жизнь играли бы роль второго плана", – отметила звезда "Дома-2" в подписи под снимком. Но что или кого она имела в виду, не пояснила.

Многие комментаторы больше обсуждали ее внешность. Не упустив ни одной пикантной детали, одни возмущались и ядовито обсмеивали, другие восхищались: "Тебе не стыдно свой силикон напоказ выставлять. Взрослая женщина, а так себя ведешь", "Долго, наверное, приседала", "Кожа тут фотошопная", "Скакой Вы планеты?", "Яркая соблазнительница", "Вы прекрасны".

Мужчины требовали "больше таких фоток" и спорили, "своя попа" у красотки или нет. Женщины удивлялись, как девушка "это все носит".

Рита Керн и до этого оголяла грудь. А также давала советы, как побольше заработать, искала мужчину, чтобы забеременеть и жаловалась на неудачного в постели любовника.

Бывшая участница телепроекта "Дом-2. Остров любви" запомнилась экзотической внешностью и скандалами. Девуша перенесла несколько пластических операций, после которых изменилось ее лицо и увеличила грудь до восьмого размера. Она допускает, что можно вступать в отношения с несколькими мужчинами сразу.