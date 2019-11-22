Ведущая "Давай поженимся" согрелась и расслабилась

Лариса Гузеева прошла курс терапии в петербургской клинике, чтобы избавиться от лишних килограммов и похорошеть еще больше. На видео в Инстаграм-историях она поделилась с поклонниками впечатлениями от последнего дня, проведенного там.

"Я из бассейна. А бассейн на крыше, а там холод собачий. Поэтому как без бани – это раз. Во-вторых, нужно все-таки... сделать из себя красавицу", – рассказала она, снимая ролик. И добавила, что последний день в клинике, где" сбрасывает". ничего лишнего.

Показала душевые, номер, процедурную, собственную маленькую сауну, вид из окна. Артистка прошла "штук 30" процедур. В заключение звезда экрана добавила, что уезжает, и ей "жаль: было здорово".

Затем ведущая "Давай поженимся опубликовала несколько кадров и написала: "За спиной небо, море и мой родной Питер... Впереди свет и красота". И отметила, что в клинике ей "подарили второе дыхание".

Фанаты по достоинству оценили внешность артистки. "Какая расслабленная и красивая", "Самая классная и харизматичная", "Вы молодец", "Изумительные фото!", – хвалили они. Злопыхатели укололи: "Такое ощущение что вы в этой клинике сидели на алкогольной диете . Вы как-будто с бодуна проснулись и не опохмелились".

На этот раз Лариса Гузеева не ответила на едкие замечания, а ранее она грубо обругала критиков.