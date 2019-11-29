Наследница отомстила экс-солистке "ВИА Гры"

Анна Седокова прилетела в Лос-Анджелес, где с отцом живет ее дочь Моника, которой восемь лет. И девочка так разукрасила маму, что создавалось впечатление, будто у той лицо в кровоподтеках. Все это попало на видео, которое было опубликовано в соцсети.

В ролике сначала видно только тело артистки – пышная грудь и ягодицы. "Вы знаете, у меня самый лучший визажист. Сделает самый красивый макияж", – говорит она за кадром. Затем появляется ее лицо с красными пятнами над глазами и вокруг рта. И тут же раздается детский голосок: "Ес, тебе отомстила...".

Артистка с улыбкой обращается к наследнице. "Ты отомстила за всех, доченька, за весь народ". Обе начинают смеяться, а бывшая солистка "ВИА Гры" еще и подмигивает, вытягивая вперед сомкнутые губы.

Подписчики хвалили внешность и юмор светской львицы, а также ее умение посмеяться над собой: "Какая красотка", "Это божественно", "Да уж, но прикольно! Аня, я Вас люблю за то, что вы не скучная", "Сразу узнала почерк стилиста, как только увидела новый пост. Этот макияж просто бомба. Очень рада!". "Люблю Вас, Аня, в первую очередь за ваше чувство юмора!", "Умничка!".

Фанаты также не стали осуждать Монику за красные тени и яркую помаду, которыми она разрисовала знаменитю маму, отмечает "Пятый канал". "Мона молодец", "Хотим макияж от Моники", – шутили они.



Бывший муж хотел лишить певицу родительских прав. После года судебных разбирательств Максим Чернявский разрешил Анне Седоковой видеться с дочкой, но только за пределами России.

Ранее голая артистка показалась в постели и снялась с возлюбленным в интимном видео.