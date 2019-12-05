В этом году скончалась Александра Назарова и другие известные артисты

Каждый год запоминается не только достижениями и успехами, но и невосполнимыми утратами. "Утро" вспоминает российских знаменитостей, ушедших из жизни в 2019 году.

Режиссер, сценарист и художественный руководитель "Ленкома" Марк Захаров умер в 85 лет. Он снял такие культовые фильмы, как "12 стульев", "Обыкновенное чудо" и "Тот самый Мюнхгаузен". Также Захаров являлся кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".

Алексей Леонов, первый вышедший в открытый космос, дважды признан Героем Советского Союза. Работы Леонова как художника до сих пор представляются широкой публике. Космонавт скончался на 86-м году жизни.

Советская и российская актриса Александра Назарова умерла в возрасте 79 лет. Первую роль сыграла в фильме "А если это любовь?", а за всю жизнь снялась более чем в 80 картинах. Также известна благодаря фильму "Ночной дозор", сериалу "Бригада" и роли бабушки героини Анастасии Заворотнюк в "Моей прекрасной няне".

Обстоятельства смерти Сергея Доренко трагические – журналист разбился на мотоцикле на 60-м году жизни. Известен благодаря программе "Время", а также своей авторской рубрике. Основал радиостанцию "Говорит Москва".

Биография народного артиста России Алексея Булдакова насчитывает более 150 ролей в кино. Наибольшую известность актеру принесла роль генерала Иволгина в фильме "Особенности национальной охоты". Булдаков скончался в возрасте 68 лет.

Также в этому году умерли участники шоу "Последний герой" – Юлия Началова и Кирилл Толмацкий, более известный как Децл.