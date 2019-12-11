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"Шальная императрица": дерзкая Лобода раздвинула ноги на троне

"Шальная императрица": дерзкая Лобода раздвинула ноги на троне
Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com
Певица расположилась в королевском кресле в раскованной позе

Светлана Лобода решила отдохнуть. В спортивных штанах, свитере и кроссовках она развалилась на троне, позируя перед камерой. Снимки были опубликованы в Инстаграм артистки.

"Пару дней выдыхаю", – сообщила звезда под фото, добавив хештег#примостилась. После чего добавила:" Думаю об альбоме".

Фанаты привычно хвалили любимицу, восхищаясь ее красотой и талантом:

"На троне самое то", "Гуляй, шальная императрица", "Вам очень идет трон", "Теперь и правда настоящая королева, только короны не хватает", "Очень нравится стиль", "У тебя шпагат – это что-то с чем-то просто вау", "Ноги бесконечные вообще...", "Лободнул бы", "Как всегда, шикарна", "С трона лучше видно, как свои треки завоевывают топ", "А потом разрываешь чарты бомбическим альбомом".

Остальные удивлялись и возмущались. "Думала, Волочкова, ноги длинные", "На всех фотках ноги враскоряку", "А что, Вы ровно сидеть не умеете?", "Лобода, конечно, крутая тетенька, но что ж так на всех фото ноги распахнуты-то. Зачем...", "Видно украинскую девушку с окраины", "Почему все время на всех фотках расставленные ноги", "Заносит ее краями!", "Ногораздвигайка", – прокомментировали они.

 

 

Ранее Светлана Лобода в сверкающих штанах, лифчике и пиджаке бегала и извивалась на улице, а также раздвигала ноги перед зеркалом.

Полина ДОРОЖКИНА

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