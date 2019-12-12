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"Зефирка": горячая Серябкина без лифчика завела народ

"Зефирка": горячая Серябкина без лифчика завела народ
Ольга Серябкина. Фото:instagram.com/seryabkina
Экс-солистка "Серебра" оголила прелести

Ольга Серябкина снялась в короткой облегающей футболке, сквозь которую просвечивала грудь. На одном кадре она грустно смотрит в камеру, на другом – весело улыбается, держась рукой за растрепавшиеся волосы Под фото, которые выложены в соцсети, звезда поделилась с фанатами "крутыми новостямии". 

"Подготовила для вас сюрприз на Новый год", – сообщила бывшая солистка группы "Серебро". И, пояснив, что это будет, когда и где выйдет, призналась, что соскучилась и собирается провести прямой эфир. А в заключение попросила задавать ей вопросы.

В соцсети равнодушных не осталось. Подписчики интересовались творчеством артистки, ее личной жизнью, планами и хвалили ее: "Очень горячая", "Зефирка", "Какая красивая", "Милаха".

Особенно впечатлились мужчины. "Ты просто лучшая", "Грудь", "Мне сисечки твои нравятся и глазки", "Выходи за меня замуж", "Любляю тебя", – не сдержаали они эмоций.

Ранее Ольга Серябкина повертелась перед камерой в короткой кожаной юбке и топе, у зеркала сдавила вываливающуюся грудь и прошла по лестнице в высоких просвечивающих брюках, лифчике и небрежно накинутой рубашке. 

Полина ДОРОЖКИНА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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