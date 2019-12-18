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"Рукоблуд": Гузеева жестко обсмеяла пожилого жениха

"Рукоблуд": Гузеева жестко обсмеяла пожилого жениха
Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Ведущая "Давай поженимся" рассказала об интимных склонностях мужчин после 60

На съемках нового выпуска передачи Лариса Гузеева выразила мнение о пожилых мужчинах, подобрав для этого несколько острых словечек. И неспроста: "женихом" в этот раз был пенсионер.

"Ты говоришь, что за чашку кофе в постели... Что ж ты такое можешь изобразить?" – удивилась занаменитая российская сваха Роза Сябитова. В ответ одна из "невест" сказала, что она "может сделать ему шикарный массаж". Не сдержалась и звезда экрана – охнув, она вмешалась в разговор.

"Он тоже рукоблуд... Так может, вы вдвоем будете массировать друг друга", – отметила она. А после того как девушка уточнила, что она специалист по детскому и лечебному взрослому массажу, Лариса Гузеева добавила: "Так они же как дети после 60".

Эпизод попал на видео, которое опубликовано на фан-странице ведущей программы "Давай поженимся" в Инстаграм. "Вам встречались 60-летние дети?" – спросили под роликом.

Подписчики разошлись во мнениях. Многие поддержали звезду, посмеялись от души над шутками ведущих, а также высказались о пожилых представителях сильного пола и герое передачи: "Юмористы", "Приколисты", "Как дети, после шестидесяти" – это просто суперподкол", "Которые прожили с мамочкой", "А Ларочка ведь верно назвала их специальность – рукоблуд", "Они до 60 такие же", "Копия моего друга – и внешне, и внутренне", "Мужик мерзкий, себя только любит" 

Ранее, после того как Лариса Гузеева поучила мужчин обращению с женщиной во время секса, ее дочь показала оголенную грудь.

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Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_ Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_ Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Полина ДОРОЖКИНА

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