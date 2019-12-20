"Русалка" российской эстрады потискала гибкое изделие руками и попрробовала его на зуб

Наташа Королева, которая весело проводит время в Майами, поделилась настроением с поклонниками в соцсети. Она опубликовала в Инстаграм видео, на котором забавляется с подругами у елки. Красотки тянут в разные стороны нечто толстое, похожее не то на длинную сосиску, не то на толстый шнурок, а жена Тарзана в какой-то момент засовывает его в рот и кусает. Все вокруг, как и она сама, хохочут.

"Мы с вами в пятницу впорхнули ярко!" – сообщила певица под роликом, обращаясь к приятельницам, составившим ей компанию.

Фанаты подхватили веселый настрой. Пожелав "русалке" счастья, удачи, исполнения желаний и всех благ в наступающем году, они засыпали ее щедрыми комплиментами, отметив и внешность, и характер: "Ты красавица, глаз не оторвать!","Вечный ребенок! Умничка, восхищаюсь Вами Натали, Вашим стилем в одежде, отношением к жизни, детским баловством, главное – как Вы себя внутри чувствуете", "Как всегда, восхитительна, такая зажигалка, всегда на позитиве, всегда светится, ну прямо как девчонка", "Сколько энергии!".

Некоторые растерялись. "А что вы там кромсаете", "Я думал двойной дилдо (фаллоимитатор) тянут", – отреагировали такие.

Ранее Наташа Королева сообщила страшную новость и разочаровала фанатов худыми ягодицами.